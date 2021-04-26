'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'da itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun - Son Dakika

'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'da itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun

26.04.2021 22:50
'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'da itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun, System.String[]

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan tam kapanma tedbirini değerlendirdi. Ceyhan, "Tam kapanma deyince; toplumu ekonomik ve sosyal açıdan tam olarak kapatmak anlamına gelir. Hiçbir işyerinin çalışmadığı, hiç kimsenin evinden dışarıya çıkmadığı uygulamadır, tam kapanma. Bu 'tam kapanma' terimi değil. Belki 'sıkı kapanma' daha uygun bir açıklama olur " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek" demişti.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Habertürk'te katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kısıtlamaları değerlendirdi.

TAM KAPANMA DEĞİL SIKI KAPANMA

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 29 Nisan'dan itibaren uygulanacak tedbirin tam kapanma olmadığını belirterek, "Aslında başka çare yoktu. Çünkü, gerçekten vaka sayılarındaki düzey ve aşılama oranlarımıza baktığınızda bu şekilde devam etseydik, önlemleri artırmasaydık, sonunda dördüncü artış dönemiyle karşı karşıya kalacaktık. Bu 'tam kapanma' terimi değil. Belki 'sıkı kapanma' daha uygun bir açıklama olur" ifadelerini kullandı.

SEBEBİNİ DE AÇIKLADI

Ceyhan, "Tam kapanma demememizin sebebi ne?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Tam kapanma deyince; toplumu ekonomik ve sosyal açıdan tam olarak kapatmak anlamına gelir. Hiçbir işyerinin çalışmadığı, hiç kimsenin evinden dışarıya çıkmadığı, sadece günlük ihtiyaçlar için, karne-belge vererek sadece oraya gidip dönüldüğünü denetleyerek uygulanana kapanmadır, tam kapanma... Bunu hep söylüyorduk, bunu Çin'in dışında herhangi bir ülke uygulayamadı. Çünkü orada çok antidemokratik yollarla, kapıları dışarıdan tahtalardan çivilemek gibi uygulamalar oldu."

BİLİM KURULU VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

"Salgın dalgalanmalar şeklinde seyrettiği için vaka sayılarının bir miktar düştüğü döneme sevinip kendimizi rahatlatarak değil tam tersine bir sonraki dalgaya hazırlıkla ve onun mümkün olduğu kadar az zarar verici bir şekilde geçmesi için hazırlıkla geçirmeliyiz" diye konuşan Mehmet Ceyhan, Bilim Kurulu'na bu süreçte rehberlerini mutant virüslere karşı güncelleme çağrısında bulundu.

'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'da itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun

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Son Dakika Güncel 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'da itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun - Son Dakika


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