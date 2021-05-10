Tam kapanma tedbirleri etkisini gösteriyor: İstanbul'da son 1 haftada vakalarda yüzde 35 azalma kaydedildi - Son Dakika

Tam kapanma tedbirleri etkisini gösteriyor: İstanbul'da son 1 haftada vakalarda yüzde 35 azalma kaydedildi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye 17 günlük tam kapanma dönemine girilmişti. Bu kapsamda megakent İstanbul'dan umutlandıran haber geldi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul'da son bir haftada yeni tip koronavirüs vakalarında yüzde 35, yatan hastalarda yüzde 25 ve yoğun bakım hastalarında yüzde 21 gibi bir azalma olduğunu söyledi.

Artan koronavirüs vakaları sonrası 17 günlük tam kapanma dönemine girilmişti. Vakaların düşmesi için harcanan çaba sonuç verdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sevindiren haberi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı. Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı. VAKA SAYISINDA YÜZDE 35 AZALMA GÖRÜLDÜ Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.

YORUMLAR (1) Bjk1903: Dönüşler den sonra vakalar yine artacak maalesef Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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