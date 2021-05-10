Artan koronavirüs vakaları sonrası 17 günlük tam kapanma dönemine girilmişti. Vakaların düşmesi için harcanan çaba sonuç verdi. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sevindiren haberi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştı.
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarımızda önemli bir azalma kaydettik. Teşekkürler İstanbul" ifadelerini kullandı.
Memişoğlu, "21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs Kıyaslaması" başlığıyla paylaştığı tabloda, vaka sayısında yüzde 34,80, yatan hasta sayısında yüzde 24,90, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21,00 oranında haftalık azalma olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Tam kapanma tedbirleri etkisini gösteriyor: İstanbul'da son 1 haftada vakalarda yüzde 35 azalma kaydedildi - Son Dakika