Tam kapanma tedbirleri kapsamında Dodurga Belediyesi otobüs seferlerinde düzenleme yaptı - Son Dakika

Tam kapanma tedbirleri kapsamında Dodurga Belediyesi otobüs seferlerinde düzenleme yaptı

01.05.2021 13:52
Tam kapanma tedbirleri kapsamında Dodurga Belediyesi otobüs seferlerinde düzenleme yaptı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna tam kapanma tedbirleri kapsamında belediye otobüslerinin sefer sayı ve saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesi Belediye Başkanı Selim Tuna tam kapanma tedbirleri kapsamında belediye otobüslerinin sefer sayı ve saatlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

Belediye Başkanı Selim Tuna, yaptığı açıklamada "Tam kapanma tedbirleri kapsamında Bozüyük-Dodurga arasında hafta içi gidiş ve dönüş olmak üzere dört sefer gerçekleştirilecek. Sabah saat 08.00'de Dodurga'dan Bozüyük'e hareket edecek ilk otobüs saat 09.30'da Bozüyük'ten beldeye dönüş yapacak. Akşam ise saat 16.30'da Dodurga'dan yapılacak ikinci seferin dönüş yolculuğu ise saat 17.30'da yapılacak. Cumartesi günü ise bir gidiş ve bir dönüş olmak üzere iki sefer yapılacak. Sabah saat 08.00'de Bozüyük'e hareket eden belediye otobüsü öğlen saat 12.30'da beldeye dönüş yapacak. Pazar günü ise tam kapanma süresi boyunca sefer yapılmayacak. Bu bağlamda belde halkımızın mağdur olmaması için seyahat izin belgelerini yanında bulundurmalarını ve maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini rica ediyorum" dedi. - BİLECİK

Tam kapanma tedbirleri kapsamında Dodurga Belediyesi otobüs seferlerinde düzenleme yaptı
Tam kapanma tedbirleri kapsamında Dodurga Belediyesi otobüs seferlerinde düzenleme yaptı

Selim Tuna, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma tedbirleri kapsamında Dodurga Belediyesi otobüs seferlerinde düzenleme yaptı - Son Dakika


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