Tam kapanma tedbirleri kapsamında Kemalpaşa'daki denetimler gece boyu devam etti - Son Dakika

Koronavirüs salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında uygulanan "tam kapanma" kapsamında İzmir'in giriş çıkış noktalarından olan Kemalpaşa ilçesinde polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Halilbeyli kontrol noktasında uygulama ve denetimlerini gece boyu sürdüren polis ekipleri, şehirlerarası yolculuk eden vatandaşların seyahat izin belgesi ile sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişilerin durumlarına dair belgelerini kontrol ediyor.

Yolcu otobüslerinde de kapasitelerinin yüzde 50'si oranında yolcu bulunup bulunmadığını denetleyen ekipler, araç içinde teması engelleyecek oturma düzeni, maske ve hijyen kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.