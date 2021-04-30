Bilecik'te tam kapanma döneminin ilk gününde, trafikte az sayıda araç olduğu görüldü. Tam kapanmanın başlamasıyla kentte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.
Polisler, kentin özellikle işlek noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.
Kentin büyük bölümünün tam kapanmaya uyduğu gözlenirken tam kapanmaya uymayanlar hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › 'Tam kapanma' tedbirlerine uyuluyor - Son Dakika