Bursa ve çevre illerde "tam kapanma" tedbirlerine uyulduğu gözlendi - Son Dakika

Bursa ve çevre illerde "tam kapanma" tedbirlerine uyulduğu gözlendi

15.05.2021 12:35

Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Bursa, Bilecik, Çanakkale, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Eskişehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında 29 Nisan'da başlayan "tam kapanma" tedbirlerine uyuluyor.

Bursa'da Ulu Camii ve çevresi, Atatürk Caddesi, Kent Meydanı ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sessizlik hakim.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde izin belgesi kontrolü gerçekleştiriyor.

Eskişehir

Eskişehir'in kalabalık bölgelerinden İsmet İnönü, Cengiz Topel caddeleri ile Porsuk Bulvarı'nda da "tam kapanma" sakinliği yaşanıyor.

Görevli ekipler, belirlenen uygulama noktalarında kontrollerine devam ediyor.

Kütahya

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana kavşaklarda kontrol noktaları oluşturdu.

Mahalle giriş ve çıkışlarında ise kısıtlamayla ilgili oluşturulan denetim ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. İzin belgesi olmayan kişiler hakkında görevlilerce tutanak düzenleniyor.

Bilecik

Bilecik'te vatandaşların "tam kapanma" kurallarına riayet etmesiyle kent genelinde sessizlik hüküm sürüyor.

Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımın ana arterlerindeki trafik yoğunluğunun normal zamanlara göre büyük oranda azaldığı gözlendi.

Araç geçişinin en fazla olduğu noktalardan Bilecik- Sakarya kara yolu Küplü kavşağında da sakinlik hakim oldu.

Balıkesir

Balıkesir'de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri olmak üzere kent genelinde yoğunluk görülmedi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri trafik uygulaması yaparak araçlardaki kişilere izin belgelerinin olup olmadığını sordu.

Kent genelindeki denetimler sürüyor.

Çanakkale

Çanakkale'de bayramın son gününde şehir genelinde sessizlik devam etti.

Vatandaşlar cumartesi günü kurulan halk pazarı dışında kurallara uyarken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, kurallara uymayanlar hakkında işlem yaptı.

Yalova

Yalova'da bayramın son günü de devam eden kısıtlamaya büyük oranda uyulduğu görüldü.

Sahil kesimleri başta olmak üzere önemli cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Şehrin giriş çıkışlarında oluşturulan noktalar ile il genelinde devriye görevi yürüten polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, kısıtlama tedbirlerine uymayan araç, yaya ve iş yerlerine yönelik işlem yaptı.

Bursa ve çevre illerde tam kapanma tedbirlerine uyulduğu gözlendi
Bursa ve çevre illerde tam kapanma tedbirlerine uyulduğu gözlendi
Bursa ve çevre illerde tam kapanma tedbirlerine uyulduğu gözlendi
Bursa ve çevre illerde tam kapanma tedbirlerine uyulduğu gözlendi
Bursa ve çevre illerde tam kapanma tedbirlerine uyulduğu gözlendi

Ramazan Bayramı, Ulu Camii, Nisan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa ve çevre illerde 'tam kapanma' tedbirlerine uyulduğu gözlendi - Son Dakika


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