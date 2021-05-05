Tam kapanma toplantısında yoksullukla mücadele öne çıktı - Son Dakika

Belediye Başkanlarının 'Tam Kapanma' sürecinde yapılmakta olan çalışmalar hakkında bilgi verdi.Gerek esnafın gerekse dar gelirli kesimlerin bu süreçte çok zorlandığının altını çizen Başkan İduğ, yoksullukla mücadelenin önemine değindi.

Askıda defter

Pandemi döneminden olumsuz etkilenen kesimlerin başında olan kahveci esnafına yönelik yaptıkları çay-kahve-şeker desteği ile düşük gelirli mahallelerdeki veresiye defterlerini kapatma çalışması olan "Askıda Defter" projesini de anlatan Başkan Mustafa İduğ, "500 bin nüfuslu Bornova'da 1500 bakkalımız, 150 zincir marketimiz ve 17 pazaryerimiz var. Buna karşın bakkalların cirosu toplam cironun sadece yüzde 10'unu oluşturuyor. Kredi kartı ya da parası olan zincir mağazaya giderken, ay sonunda parası kalmayanlar bakkala gidiyor ve veresiye defteriyle alışveriş yapmaya çalışıyor. Biz bu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için askıda defter kampanyamızı başlatıyoruz. Bu dönemde en çok destek olunması gereken kesimlerin başında esnaf geliyor. Bize gerçekten ihtiyaçları var. Askıda Kahve projemizle de özellikle bir yılı aşkın süredir kapalı olan kahvecilerimizin çay, şeker ve kahve gibi ihtiyaçlarını karşılayarak sermayelerini katkı koymaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sıla ve Rabia'yı tebrik

Başkan İduğ, Cimnastikte Avrupa ikincisi olan Sıla Karakuş ile Halterde Avrupa üçüncülüğü kazanan Rabia Kaya'nın Bornova Belediyespor Kulübü sporcusu olduğunu hatırlatarak mutluluğunu paylaştı. CHP Genel Başkan'ı Kılıçdaroğlu ise başarılı gençleri telefon ile arayarak tebrik edeceğini söyledi.