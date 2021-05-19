Tam kapanma ve deniz canlılarına nefes oldu - Son Dakika

Tam kapanma ve deniz canlılarına nefes oldu

19.05.2021 10:26

Tam kapanma ve deniz canlılarına nefes oldu Ara verilen kıyı balıkçılığı anaçları hayatta bıraktı, yumurtalar kurtuldu Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştiren ünlü profesör, su altındaki kirliliğin azaldığını, kıyı balıkçılığının olmayışıyla da anaç balıkların yumurtlama fırsatı...

Tam kapanma ve deniz canlılarına nefes oldu

Ara verilen kıyı balıkçılığı anaçları hayatta bıraktı, yumurtalar kurtuldu

Konyaaltı Sahili'nde dalış gerçekleştiren ünlü profesör, su altındaki kirliliğin azaldığını, kıyı balıkçılığının olmayışıyla da anaç balıkların yumurtlama fırsatı bulduğunu bildirdi

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu: "Yakalanmayan anaçlar, şu anda yumurta bırakıyor. Bu bile denize katkıdır"

"Denizdeki kirlilikte insan eli var"

ANTALYA - Tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma dönemi, Antalya'nın vaka sayısını düşürmesinin yanında doğasına da katkı sağladı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, kapanmada deniz kirliliğin azaldığını, kıyı balıkçılığının olmamasıyla birlikte de anaç balıkların yumurtlama fırsatı bulduğunu bildirdi.

17 günlük tam kapanmanın virüse karşı olumlu etkileri tüm Türkiye'de olduğu gibi Antalya'da da kendisini gösterdi. Kentte vaka sayısı Sağlık Bakanlığınca paylaşılan insidans haritasında 8-14 mayıs tarihleri arasında 100 bin kişide 61,65 oranına kadar düştü. Tam kapanmanın, virüs oranının yanı sıra doğaya da katkı sağladı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizlerdeki genel izlenim için sabahın erken saatlerinde Konyaaltı Sahili açıklarında öğrencileri Aygün Şertmen ve Mehmet Alagöz ile birlikte dalış gerçekleştirdi.

"Bu bile denize katkıdır"

Dalış sonrası açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, denizdeki genel durumu izlemek için belirli aralıklarla dalışlar gerçekleştirdiklerini söyledi. Tam kapanma sürecinin doğaya katkısı olduğuna işaret eden Gökoğlu, "Kapanma olmadan önce balıkların zehirlendiğini görüntüledik. Şu anda o manzara yok. En azından balığın zehirlenmemesi bile büyük bir olay Antalya için. Kapanma döneminde kıyıda balık avcılığı da yapılmadı. Yakalanmayan anaçlar, şu anda yumurta bırakıyor. Bu bile denize katkıdır" dedi.

"Vatandaşlarımız yediklerin içtiklerini yanlarında götürsünler"

Denizdeki kirlilikte insan elinin olduğuna da dikkati çeken Gökoğlu, "İnsanımızın duyarlı olması gerekiyor. Plastik bu yüzyılın baş belası. Çıkardığımız çöplerde pet şişe ve ambalaj yer alıyor. Açılma oldu ve vatandaşlar denize girmeye başladı. Vatandaşlarımız yediklerin içtiklerini yanlarında götürsünler. Özellikle pet bardakların hepsi suyun içerisinde. Rüzgarla uçuyor ve denize giriyor. Biz bir kısmını aldık ama daha çok var. Bu kirliliği yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

Tam kapanma ve deniz canlılarına nefes oldu
Tam kapanma ve deniz canlılarına nefes oldu
Tam kapanma ve deniz canlılarına nefes oldu
Tam kapanma ve deniz canlılarına nefes oldu

Akdeniz Üniversitesi, Konyaaltı Sahili, Mehmet Gökoğlu, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanma ve deniz canlılarına nefes oldu - Son Dakika


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