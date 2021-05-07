TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK - Son Dakika

TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK

07.05.2021 09:45

"Geçen sene sadece Anneler Günü haftasında burada 5-6 milyon dal çiçek satıldı.

"Geçen sene sadece Anneler Günü haftasında burada 5-6 milyon dal çiçek satıldı. Bu sene yarı yarıya düştü"

Beyza Nur GÜLER - Osman BAKIR - İbrahim MAŞE/ İSTANBUL, (DHA) - Her anneler günü haftasında yoğunluğun yaşandığı çiçek borsasında, bu yıl tam kapanma olması nedeniyle çoğu koltuk boş kaldı. S.S Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi, "Geçen sene sadece anneler günü haftasında burada 5-6 milyon dal çiçek satıldı. Bu sene yarı yarıya düştü. Aslında çiçek canlı. Satışının serbest olması lazım çünkü elinde tutamıyorsun, bir haftadan sonra çürüme, bozulma başlıyor." dedi.

Türkiye'nin tüm illerinden toplanan çiçekler, anneler günü için çiçeklilerin tezgahlarında sergilenmek üzere mezatlardaki yerini aldı. Çiçek satıcıları, sabahın erken saatlerinden itibaren Sarıyer Ayazağa'daki mezat binasına geldi. Ancak önceki yıllarda anneler günü haftasında cıvıl cıvıl olan salonun koltukları, bu yıl tam kapanma nedeniyle büyük oranda boş kaldı. Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Sınırlı Sorumlu (S.S) Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Sarıyer'deki şubesinde düzenlenen mezatta satışlar, açık artırma usulü yapılıyor. Çiçekler yürüyen bantta sergilenirken, satışa sunmak istediği ürünü almak isteyen çiçekçiler ise birbirleriyle yarışıyor. En yüksek fiyat teklifini veren esnaf, banttan geçen çiçeklerin sahibi oluyor.

"DAHA ÖNCEKİ YILLARDA ÇİÇEK MEZATLARI CIVIL CIVIL OLURDU"

S.S Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi, "Daha önceki senelerde tabii anneler gününe yakın çiçek mezatları cıvıl cıvıl olurdu, bu koltukların hepsi dolardı. Pandemiden dolayı, 17 günlük yasaklar olayı bu noktalara kadar getirdi. Geçen sene de aynı dönemlerde biz bunu yaşadık ama daha iyiydi. Bu sene yasaklar çok uzun sürdü, 17 gün. Gerçi bakanlık açıklama yaptı, hafta sonu sabah 10'dan akşam 17.00'ye kadar hizmetlerine devam edecekler ama ondan sonraki ve önceki günler kapalı olmaları piyasamızı epey etkiledi. Bundan üreticilerimiz de etkilendi. Fiyatlar çok düşük olduğu için mal göndermek istemiyorlar. Buzhanelerde tutuyorlar, çürütüyorlar malı. Çiçekçiler olarak bayağı bir zarardayız." dedi.

"GEÇEN SENE ANNELER GÜNÜNDE 5-6 MİLYON DAL ÇİÇEK SATILDI, BU SENE YARI YARIYA DÜŞTÜ"

Çiftçi, şöyle devam etti:

"Buraya çiçeği getirdikten sonra alıcısı olan müşteriyi de getiriyoruz ve her bahçıvanın malını çıkartıp açık artırma usulü burada satıyoruz. Geçen sene sadece Anneler Günü haftasında burada 5 milyon 6 milyon dal çiçek satıldı. Bu sene yarı yarıya düştü. Aslında çiçek canlı. Satışının serbest olması lazım çünkü elinde tutamıyorsun, bir haftadan sonra çürüme, bozulma başlıyor."

ANNELER GÜNÜNDE EN ÇOK PAPATYA SATILIYOR

"Papatya anneler gününün çiçeğidir" diyen Çiftli, "Nasıl öğretmenler gününün beyaz karanfil, sevgililer gününün kırmızı gülse, anneler gününün de papatyadır" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Levent'te çiçek satışı yapan Tülay Ayvacıoğlu, "Bizim bir anneler günümüz var. Dükkanlara izin veriyorlar, seyyarlara vermiyorlar. Ama açacağız tezgahı mecbur. Bugün gül, hüsnüyusuf, karanfil de alacağız. Anneler gününde en çok papatya satılıyor" dedi.

"ANNELER GÜNÜNDE KAZANDIĞIMIZ PARAYLA 3 AY İDARE EDİYORUZ"

30 yıldır 4. Levent'te çiçek satışı yaptığını ifade eden ve tam kapanma sürecinde seyyar satıcılara da izin verilmesini talep eden Zeynep Demir, "Bizlerin geliri sadece çiçekçilik. Pandemi döneminde bir gün işimize gidiyorsak 5 gün gidemedik. Sadece bir anneler günümüz var. Bir anneler gününde çalışıyor, bu parayla yazın 3 ay idare ediyoruz" diye konuştu.

"ÖNCEKİ YILLAR 2-3 BİN LİRALIK MAL ALIYORSAM BU SENE 500-BİN LİRAYI GEÇMEZ"

"Geçen senelere nazaran bir yoğunluğumuz yok" diyen Sercan Taylar ise, "Çünkü seyyara izin verilmedi. Seyyar sokakta bütün kış bu özel günleri bekliyor. Cuma, cumartesi ve pazar bize izin versinler. Biz de buraya para yatırıyoruz. Çiçeğimi aldım, mecburum satmaya. Önceki yıllarda 2-3 bin liralık mal alıyorsam bu sene 500 lira bin lirayı geçmez. Zaten pahalı çiçek" ifadelerini kullandı.

TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK
TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK

Anneler Günü, Türkiye, Ayazağa, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAM KAPANMADA ANNELER GÜNÜ ÖNCESİ ÇİÇEK MEZATLARINDA SAKİNLİK - Son Dakika


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