Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi - Son Dakika

Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi

28.04.2021 20:28

Türkiye Bankalar Birliği, tam kapanma tedbirlerine ilişkin duyurusunda bankaların açık olacağını belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada, "Bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemleri kesintisiz olarak sürdürecek. Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, makul sayıda personel ile hizmet verecektir" ifadesi kullanıldı.

Türkiye Bankalar Birliği, 'tam kapanma' çerçevesinde bankacılık işlemlerine ilişkin duyuru yaptı.

Duyuruda, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 26 Nisan 2021'de aldığı karar doğrultusunda, İçişleri Bakanlığının 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanma tedbirleri kararına istinaden, genelgede belirlenen sürelerde geçerli olmak üzere bankacılık hizmetleri ve uygulamaları konusunda TBB'nin ilgili hususlarda aldığı kararlara ilişkin kamuoyuna bilgi verilmesinin yararlı görüldüğü belirtildi.

KURALLARA TAM UYUMA DİKKAT ÇEKİLDİ

Bankacılık hizmetleri ve şube uygulamaları ile çek işlemlerine ilişkin duyuruda şunlar kaydedildi:

"Alınan tedbirlerin başarıya ulaşabilmesi için kurallara hassasiyetle uyulmasının gerekli olduğu aşikardır. Bu bağlamda, kısıtlama süresince banka müşterilerinin işlemlerini şube dışı hizmet kanallarını kullanarak yerine getirmeleri önem arz etmektedir. Bankalar toplum, müşteri ve çalışan sağlığının korunmasına azami ölçüde dikkat ederek, bankacılık hizmetlerini ve ödeme sistemlerini kesintisiz olarak sürdürecektir.

BANKA ŞUBELERİ MAKUL SAYIDA PERSONEL İLE 10.00-16.00 ARASINDA HİZMET VERECEK

Banka şubeleri 10.00-16.00 saatleri arasında, sayıları banka yönetimlerince belirlenecek şekilde ve makul sayıda personel ile hizmet verecektir. Banka müşterileri bölgelerindeki açık şubelere ilişkin bilgiye ilgili bankaların internet sitesi ve diğer iletişim kanallarından ulaşabilirler.

"Çek işlemlerinde, banka şubeleri kısıtlama süresince açık olduğundan banka şubesine gelen müşterinin (çek hamilinin) çekini ibraz ederek, hamil sıfatı ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde hesapta para varsa çek ödemesi gerçekleştirilebilecek, çekin karşılığı hesapta mevcut değilse muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre işlem yapılabilecektir.

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle hamili olduğu çeki bankaya ibraz edemeyen çek hamilleri ise Türk Ticaret Kanunu'nun 811. madde hükmünden yararlanabilecektir."

Duyuruda, sokağa çıkma yasağı ve bu kapsamda işlem yapılmak istenen banka şubesinin kapalı olması nedeniyle 30 Nisan-14 Mayıs'ta bankalara olan edimlerini vadesinde yerine getiremeyecek olan müşterilere, müşterilerin talebi ve taraflarca uzlaşılması kaydıyla edim sürelerinin uzatılması hususunda üyelere tavsiyede bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Duyuruda, edimlerini vadesinde yerine getiremeyebilecek olan müşterilerin TBB Risk Merkezi'ne yapılan bildirimlerinin Risk Merkezi Genelgesi'nin Mücbir Haller Uygulaması'na göre yapılmasının üyelere hatırlatılmasına ve tavsiyede bulunulmasına karar verildiği de aktarıldı.

Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi

Türkiye Bankalar Birliği, Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Tam kapanmada bankalar çalışacak mı? Bankalar Birliği kriterleri belirledi - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Demirci: Teb de güvenlikleri asgari ücrete mahkum ediyorlar. Allahın laneti üzerlerine olsun, kıyım var. Kimse güvenliklere değer vermiyor Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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