Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı - Son Dakika

- Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı

İSTANBUL - 17 günlük tam kapanma günlerinde Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yolların durumu yüzde 1 olarak gösterildi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan 17 günlük tam kapanma da sona doğru yaklaşıldı. Kapanmada günlerinde Ramazan Bayramı'nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak ölçüldü. Toplu taşıma araçları duraklarının da sakin olduğu gözlendi. E-5 karayolu Avcılar - Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerinde ki boş yollar drone ile havadan görüntülendi.