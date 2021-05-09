Tam kapanmada havalar temizlendi, İstanbul'dan Uludağ'ın zirvesi görüldü - Son Dakika

Tam kapanma sürecinde havanın temizlenmesiyle birlikte İstanbul'a kilometrelerce uzaklıkta olan Yalova ve Uludağ'ın zirveleri göründü. Kartal Sahile yürüyüş yapmaya gelen vatandaşlar manzaranın tadını çıkarttı. Kartpostallık görüntü oluşturan o anlar havadan görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma süreci devam ediyor. Ülke genelinde tam kapanma kararına büyük oranda uyulduğu görülürken, gerek trafiğe çıkan araç sayısının azalması gerekse bazı fabrikaların üretime ara vermesi sonrası İstanbul'un havası temizlendi. Havanın temizlenmesiyle görüş mesafesi de artarak Kartal Sahil'den Yalova ve Uludağ'ın zirvesi göründü. Sabah saatlerinde sahile hayvanlarını gezdirmeye gelen ve yürüyüş yapan vatandaşlar manzaranın tadını ççıkarttı.