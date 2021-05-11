Tam kapanmada ihlallere geçit yok - Son Dakika

"Yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önlemler çerçevesinde kavşak ve meydanlarda denetim yapmanın yanında mesire alanlarında da denetimler drone ile sürdürüyor. - KIRKLARELİ

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" süreci kapsamında kuralları ihlal edenler drone ile tespit ediliyor.

Tam kapanma sonrası normalleşmenin detayları belli olmaya başladı! Olmazsa olmaz tek şart vaka sayısının en fazla 10 bin olması