TAM KAPANMADA KENDİME VAKİT AYIRACAĞIM
30.04.2021 15:12
Güzel oyuncu Aslı Turanlı, önceki gün Metropol İstanbul'da görüntülendi
Fit vücudu ve giyim tarzı ile dikkat çeken güzel oyuncu AVM çıkışı gazetecileri görünce şaşkınlık yaşadı. Gazetecilerin soruları samimi bir şekilde yanıtlayan Turanlı, başrolünde olacağı yeni bir sinema filmi için rolü gereği dans kursuna başladığını dile getirdi. Turanlı," Şimdi yeni bir sinema filmine başlıyoruz. Haziran ayı gibi sete başlayacağız. Bende rolüm gereği dans kursuna başladım."dedi. Gazetecilerin tam kapanma döneminde ne yapacaksınız? sorusuna ise," Benim için pek bir şey değişmeyecek aslında. Kendime bol bol vakit ayıracağım.Evde sporumu yapıp kitap okuyacağım." ifadelerinde bulundu. Daha sonra güzel oyuncu özel aracı ile alışveriş merkezinden ayrıldı.
Son Dakika İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası