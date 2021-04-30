Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: "Bana soru sorma" - Son Dakika

Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: "Bana soru sorma"

30.04.2021 15:35

Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: "Bana soru sorma" "Kapanmadan haberim" yok dedi, dolmuşta yakalandı Samsun'da 'tam kapanma' olduğunu bilmediğini söyleyen bir vatandaş ticari dolmuşta yakalanınca ceza yedi.

Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: "Bana soru sorma"

"Kapanmadan haberim" yok dedi, dolmuşta yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 'tam kapanma' olduğunu bilmediğini söyleyen bir vatandaş ticari dolmuşta yakalanınca ceza yedi.

17 günlük tam kapanmayla birlikte muafiyeti olanlar hariç izin belgesiz dışarıda çıkılması yasak. Bu kapsamda virüsün yayılım hızını azaltmak için Samsun'da denetimler aralıksız olarak sürüyor. Kontrol noktalarında bulunan polis ekipleri ve seyyar ekipler cadde ve sokaklarda denetimlerine ara vermeden devam ediyor.

Perşembe akşam saat 19.00'da başlayan tam kapanmanın ardından Samsun'da ki yaya ve otomobil hareketliliği dikkat çekti. Özellikle sabah saatlerinde yoğun bir araç trafiği oluşurken, ilerleyen saatlerde de yaya ve araç trafiği gözlemlendi. Ekipler kontrol noktalarında durdurdukları araçlardaki kişilere HES kodu ve izin belgesi sorgusu yaptılar.

Şehir içi dolmuş hattında seyahat eden yolcuları da kontrol eden ekipler, izin belgesi olmadan dışarı çıkan vatandaşları yakaladı. 70 yaşındaki M. K., bugün sokağa çıkmanın yasak olduğunu bilmediğini söyleyerek, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tepki gösterdi. Polis ekipleri, izinsiz dışarı çıkan vatandaşlar hakkında tutanak düzenledi.

Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: Bana soru sorma
Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: Bana soru sorma
Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: Bana soru sorma
Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: Bana soru sorma
Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: Bana soru sorma

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: 'Bana soru sorma' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde Cansız bedenlerin sokakta yakıldığı ülkenin sağlık bakanı: En düşük ölüm oranı bizde Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş Otogar bombacıları Habertürk TV canlı yayınında kadraja girmiş         
15:54
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Yasak Elma'nın setindeki kavga Nesrin Cavadzade'nin sonu mu oldu? Eda Ece'den jet yanıt geldi Yasak Elma'nın setindeki kavga Nesrin Cavadzade'nin sonu mu oldu? Eda Ece'den jet yanıt geldi         
15:08
Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda Sistem saatlerdir düzelmedi! Seyahat izin belgesi alamayan vatandaşlar mağdur durumda         
14:52
Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti Kanala düşen Eymen'in cansız bedeni bulundu! Köylülerin iddiası ise tüyler ürpertti         
13:59
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı için yeni tarih verdi: Eylül-ekim gibi üretime geçeceğine inanıyorum         
13:56
İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz         
13:35
Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum         
12:49
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 16:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanmada kısıtlamaya uymayanlara ceza yağdı: "Bana soru sorma" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement