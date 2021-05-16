Tam kapanmada maması biten bebeğin imdadına polis yetişti - Son Dakika

Adana'da bebeğinin maması bitince tam kapanma nedeniyle dışarı çıkamayan anne, polisten yardım istedi. Polis kısa sürede mamayı alıp getirdi.

Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde oturan Songül Hak, sabah kalktığında bebeğinin mamasının bittiğini gördü. Ancak tam kapanma nedeniyle hem kendisi sokağa çıkamadığı hem de mahalledeki market ve eczaneler kapalı olduğu için bebeğinin mamasını alamadı. Acıkan Esra bebek mama yiyemediği için ağlamaya başladı. Çaresiz kalan annenin aklına, polisi arayarak yardım istemek geldi. 112'yi arayan Hak, "Kızımın maması bitti tam kapanma nedeniyle alamıyorum sizden rica ediyorum alıp getirebilir misiniz" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri hemen harekete geçip nöbetçi eczaneden mamayı alıp bebeğe ulaştırdı. Bebek kapıda elinde mama ile polisi görünce çok sevindi.

Anne Songül Hak, polislere teşekkür etti. - ADANA