TAM KAPANMADA MEZARLIK ZİYARETİ - Son Dakika

Mustafa ESEN/ İstanbul DHA - KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük tam kapanmada geçirilecek Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Karacaahmet Mezarlığı'na gelenler yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Üsküdar'da bulunan Karacaahmet Mezarlığı'na gelenler yakınlarının mezarı başında dua etti, mezarların bakımını yaptı. Kimileri yasağa rağmen mezarlığa gelirken kimi ise çalışma izinleriyle mezarlığa geldi. Mezarlık ziyareti yapan bir kişi, ? Şu anda kısıtlama var. Ama çalıştığım için izin belgem de olduğu için ziyaretimi yapmak istedim" dedi. Bir başka kiş ise, "Mezarı ziyaret ettik gideceğiz. Aynı zamanda çalışıyoruz. Fırsattan istifade" diye konuştu.