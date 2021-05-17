Tam kapanmada pandemi yasaklarını ihlale 4,3 milyon lira ceza - Son Dakika

Tam kapanmada pandemi yasaklarını ihlale 4,3 milyon lira ceza

17.05.2021 15:09
Tam kapanmada pandemi yasaklarını ihlale 4,3 milyon lira ceza, System.String[]

Samsun'da 17 günlük tam kapanma döneminde pandemi yasaklarını ihlal eden 2 bin 490 şahsa 4 milyon 321 bin 246 TL para cezası uygulandı.

Samsun'da 17 günlük tam kapanma döneminde pandemi yasaklarını ihlal eden 2 bin 490 şahsa 4 milyon 321 bin 246 TL para cezası uygulandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nce 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma döneminde yapılan pandemi denetimlerinde 364 bin 805 kişinin HES kodu sorgulandı. Karantinayı ihlal eden 5'i pozitif, 28'i temaslı durumda bulunan toplam 33 kişi yakalanarak adli ve idari işlem yapıldı. Pozitif veya temaslısı olup izolasyonda olması gereken 6 bin 444 kişi ikametlerinde kontrol edildi. İzolasyon kuralını ihlal eden 3 kişiye işlem yapıldı.

Polis bölgesinde 2 bin 90 kişiye 3 milyon 458 bin 629 TL ceza

297 bin 47 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ve operasyonel çalışmalar sonucu aranması bulunan toplam 316 kişi yakalandı. Sokağa çıkma muafiyetini kötüye kullanan 14 kişi, seyahat izin belgesi olmaksızın seyahat eden 14 kişi ile birlikte sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 bin 90 kişiye 3 milyon 458 bin 629 TL idari para cezası uygulandı. Vefa destek kapsamında 244 kişiye yardım ulaştırıldı. 6 bin 887 iş yeri denetlenerek tedbirlere aykırı davranan 83 iş yerine işlem yapıldı.

49 bin 300 adet araç kontrol edildi, 284 adet araca işlem yapıldı. 25 adet ruhsatsız tabanca, 311 adet mermi, 10 adet kurusıkı tabanca, 11 adet av tüfeği, 148 adet kesici/delici alet, 3 bin 770 adet ecza, 123.62 gram metamfetamin, 1.186,83 gram esrar, 2.368,73 gram kannabinoid, 17,95 gram skunk, 64 adet kök kenevir bitkisi, 12,58 gram Hint kenevir tozu, 0,01 gram kokain, 22 adet ecstacy, 2,2 gram ecstacy tozu, 7,87 gram uyuşturucu madde, 3 adet esrarlı sigara, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Trafik yönünden 40 bin 152 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 8 bin 476 araç ve sürücüye 3 milyon 856 bin 399 TL cezai işlem uygulanmış, 431 araç trafikten men edildi.

Jandarma bölgesinde 400 şahsa 862 bin 617 idari para cezası

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı'nca 29 Nisa-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma döneminde yapılan pandemi denetimlerinde 72 bin 084 kişinin HES kodu sorgulandı. Karantinayı ihlal eden 10 kişi yakalanarak adli ve idari işlem yapıldı. Pozitif veya temaslı olup izolasyonda olması gereken 6 bin 251 kişi ikametlerinde kontrol edildi. 68 bin 112 şahsın GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ve operasyonel çalışmalar sonucu aranması bulunan toplam 163 şahıs yakalandı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 388 şahsa 851 bin 897 TL, maske kuralını ihlal eden 4 şahsa 3 bin 600 TL, sosyal mesajı kuralını ihlal eden 6 şahsa 5 bin 400 TL, seyahat izin belgesi olmaksızın seyahat eden 2 şahsa 1720 TL, olmak üzere toplam da 400 şahsa 862 bin 617 idari para cezası uygulandı. Vefa destek kapsamında 407 kişiye yardım ulaştırıldı. 185 iş yeri denetlenerek tedbirlere aykırı davranan 4 iş yerine işlem yapıldı. 17 bin 492 adet araç kontrol edildi, 146 araca işlem yapıldı. 12 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet mermi, 7 adet av tüfeği, 266 adet sentetik ecza hap, 447 gram metamfetamin, 186 gram esrar, 390 kök kenevir bitkisi, 4 gram bonzai, 73 adet ecstacy hap, 84 litre alkollü içecek, 11 bin 80 kilogram temizlik maddesi ele geçirildi. Trafik yönünden 31 bin 663 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 902 araç ve sürücüye 584 bin 189 TL cezai işlem uygulandı, 281 araç trafikten men edildi, 9 sürücü belgesi geri alındı, 5 aranan şahıs ve 9 yakalaması bulunan araç ile 2 çalıntı kaydı bulunan araç yakalandı, kısıtlama kurallarına riayet etmeyen 8 vatandaşa idari işlem yapıldı. - SAMSUN

Tam kapanmada pandemi yasaklarını ihlale 4,3 milyon lira ceza
Tam kapanmada pandemi yasaklarını ihlale 4,3 milyon lira ceza

Samsun Valiliği, Para Cezası, Türk Lirası, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tam kapanmada pandemi yasaklarını ihlale 4,3 milyon lira ceza - Son Dakika


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