Tam kapanmada sokak hayvanları unutmadı - Son Dakika

Kütahya Belediyesi tam kapanma sürecinde şehrin farklı alanlarında bulunan beslenme noktalarına sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanları için rutin olarak yapılan besleme işlemleri titizlikle sürdürüldü. Ekipler bu süreçte şehrin farklı alanlarında bulunan beslenme noktalarına sokak hayvanları için yiyecek ve su bıraktı. - KÜTAHYA