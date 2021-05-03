Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Tam kapanmada sokak hayvanları unutulmadı
03.05.2021 11:15
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanları hayvan besleme gruplarınca besleniyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen 17 günlük tam kapanma sürecinde sokak hayvanları hayvan besleme gruplarınca besleniyor.
Yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen Tam Kapanma sürecinde 17 gün boyunca devam edecek tam gün sokağa çıkma kısıtlamasında kent genelinde sokak hayvanlarının sağlık ve yiyecek ihtiyaçları Kırklareli Valiliği koordinesinde, hayvan besleme gruplarınca besleniyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin tam kapanma sürecinde sokaktaki hayvanlara sağlık ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayan hayvan besleme gruplarına teşekkür etti. - KIRKLARELİ
Son Dakika Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Son Dakika: İhracatta yeni rekor! Tüm zamanların en yüksek nisan ayı rakamı geldi Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi