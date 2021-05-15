ANTALYA TAM KAPANMADA SON PAZAR ALIŞVERİŞİ HAREKETLİLİĞİ - Son Dakika

Antalya'da 17 günlük tam kapanma sürecinde ikinci kez açılan semt pazarlarında yoğunluk yaşandı. Pazarların girişlerinde HES kodu kontrolü yapılırken, pazar esnafının ise eldivenlerle satış yaptığı görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrasında tam kapanma sürecinde ikinci kez cumartesi günü açılan pazar yerlerine alışveriş için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Antalya'da yerleşik yabancıların yoğun olarak yaşadığı Konyaaltı ilçesindeki Liman Mahallesi'nde kapalı pazar yeri de 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ikametgahı yakın olan vatandaşların alışveriş yapabilmesi için açıldı.

Pazar yeri girişinde bekçi ve zabıta ekipleri tarafından alışverişe gelen kişilerin tek tek HES kodları kontrol edilerek, girişlerine izin verildi. Pazar içerisinde ise polis, zabıta ve bekçiler sosyal mesafe ve maske konusuna uymayanları uyardı. Pazar içerisinde ise sık sık megafonlardan yapılan anonslarda fiziki mesafeye dikkat edilmesi istendi. Çoğunlukla yerleşik yabancıların alışveriş için tercih ettiği pazarda yoğunluktan dolayı zaman zaman sosyal mesafe unutuldu. Pazar esnafının ise eldivenlerle satış yaptığı görüldü.