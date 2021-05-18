"Turkcell Türkiye'yi hayata evden bağladı" - Son Dakika

"Turkcell Türkiye'yi hayata evden bağladı"

18.05.2021 14:21

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma sürecinde BiP üzerinden 65 milyon dakika arama gerçekleştirildiği, 7.5 milyar mesaj gönderildiği kaydedildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma sürecinde BiP üzerinden 65 milyon dakika arama gerçekleştirildiği, 7.5 milyar mesaj gönderildiği kaydedildi. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye, kapanma sürecinde yerli iletişim platformu BiP üzerinden görüşmeyi tercih etti" ifadelerine yer verildi.

Kapanma dönemi sürecindeki verilere göre, Turkcell'liler toplamda 8 milyar 934 milyon 901 bin 167 dakika konuştu. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 1 milyar 444 milyon 240 bin 786 dakika ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Bu dönemde yurtdışıyla ise 7 milyon 305 bin 623 dakika konuştu.

Kapanma süreci boyunca yoğun internet kullanımı da gözlemlendi. 17 günde data kullanımı 200 milyon 55 bin 496 GB'a ulaştı. En fazla data kullanılan iller sıralamasında İstanbul ilk sırayı alırken, onu sırasıyla İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli izledi.

ARTAN KAPASİTE İHTİYACINA KARŞI ÖNLEMLER ALDIK

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, salgın sürecinde müşterilerin değişen kullanım alışkanlıklarıyla birlikte artan kapasite ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tüm önlemleri aldıklarını ve her koşulda en kaliteli iletişim hizmetini sunmak için gerekli tüm yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Erkan, "Mobil şebekemizi güçlendirmenin yanı sıra salgın sürecinde daha fazla evi fiber internetle buluşturma odağımıza yönelik olarak da çalışmalarımıza hız verdik. Evlerde kaldığımız süre boyunca üstün kalitede iletişim hizmetleri sunmaya devam ederek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırdık ve Türkiye'yi evlerden hayata bağladık" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde iletişim platformu BiP'in yoğun biçimde kullanıldığına da dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şu ifadeleri kullandı:

"BiP gelişmiş teknolojik özellikleri ile 17 günlük tam kapanma sürecinde de Türkiye'nin tercihi oldu. 65 milyon dakikalık HD kalitesinde görüntülü ve sesli görüşmenin yanı sıra BiP ile 17 günde iletilen mesaj sayısı 7,5 milyara ulaştı. BiP sunduğu fark yaratan özellikleri ve en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle tüm dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dünya çapında 80 milyondan fazla indirilen BiP tüm kullanıcılarına herhangi bir ayrımcılık ya da dayatma yapmadan şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatı sunuyor. Kullanıcıların da bu hassasiyetle değerlendirme yapıp BiP'i tercih etmeleri bizi memnun ediyor."


Turkcell Türkiye'yi hayata evden bağladı
Turkcell Türkiye'yi hayata evden bağladı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Koronavirüs, İstanbul, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Turkcell Türkiye'yi hayata evden bağladı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı Japonya'da 80 yaşındaki adam çocukluğundan beri biriktirdiği 4 milyon 600 bin lirayı belediyeye bağışladı Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı 28,5 milyon dolarlık yüzen saray Bodrum'a demir attı! Görenler dönüp bir daha baktı Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Kuzey Amerika'nın süper meyvesi aronya bundan sonra Karadeniz'de de üretilecek Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Toz kondurmadığı otomobillerini hem kullandırmıyor hem de satmıyor! Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı

Son Dakika Haberleri
15:57 Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık
15:56 Fenerbahçe'de başkanlık seçimi ertelendi! 12-13 Haziran'da yapılacak
15:39 Fatih Altaylı'dan ultrAslan hakkında sert açıklama: Sedat Peker'le kol kola gezen mafyalaşmış bir grup
15:20 BTC Türk'ten "hacklendi" iddialarına cevap geldi: Sistemlerimizde veri ihlali yok
15:18 BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi
14:52 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı
14:51 Aralarında Napolyon'un cinsel organı bile var! İşte tarihteki en ilginç emanetler
14:43 Oyuncu Meltem Miraloğlu, vasiyet karşılığında kendisinden 48 yaş büyük eşiyle barıştı
14:36 İsrail'in saldırıları sonucu enkazın üzerine çıkıp ezan okuyan Filistinli gencin görüntüleri görenlerin içini acıttı
14:23 Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!
Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık Joe Biden'ın eski videosu gün yüzüne çıktı! İsrail olmasaydı ABD çıkarları için, kendimiz bir tane 'İsrail' icat etmek zorunda kalırdık         
15:57
Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorum: Duymazlıktan gelemeyiz Kılıçdaroğlu'ndan Sedat Peker'in iddiaları hakkında ilk yorum: Duymazlıktan gelemeyiz         
15:57
Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var Prof.Dr. Mehmet Ceyhan'dan endişe veren uyarı: Tedbirler arasında ters tepebilecekler var         
15:42
BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi BM'nin Filistin gündemiyle bir araya gelmesi, akıllara Erdoğan'ın yıllar önce alaycı gülüşlere karşın yaptığı konuşmayı getirdi         
15:18
Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, PKK'nın Suriye sorumlusunun vurulma anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı         
14:52
Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu Ordu'da 1 inek kaybeden vatandaş, üç gün sonra 2 tane inek buldu         
14:45
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından yakalandı         
14:34
Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı! Çinli işadamı futbol kulübü satın aldı, 126 kiloluk oğlunu forvet yaptı!         
14:23
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor         
14:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu         
13:28
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım         
12:31
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 16:07:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turkcell Türkiye'yi hayata evden bağladı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement