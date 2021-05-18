"Turkcell Türkiye'yi hayata evden bağladı"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma sürecinde BiP üzerinden 65 milyon dakika arama gerçekleştirildiği, 7.5 milyar mesaj gönderildiği kaydedildi. Turkcell'den yapılan yazılı açıklamada, " Türkiye, kapanma sürecinde yerli iletişim platformu BiP üzerinden görüşmeyi tercih etti" ifadelerine yer verildi.

Kapanma dönemi sürecindeki verilere göre, Turkcell'liler toplamda 8 milyar 934 milyon 901 bin 167 dakika konuştu. Konuşma trafiğinin en yoğun olduğu il, 1 milyar 444 milyon 240 bin 786 dakika ile İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya takip etti. Bu dönemde yurtdışıyla ise 7 milyon 305 bin 623 dakika konuştu.

Kapanma süreci boyunca yoğun internet kullanımı da gözlemlendi. 17 günde data kullanımı 200 milyon 55 bin 496 GB'a ulaştı. En fazla data kullanılan iller sıralamasında İstanbul ilk sırayı alırken, onu sırasıyla İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli izledi.

ARTAN KAPASİTE İHTİYACINA KARŞI ÖNLEMLER ALDIK

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, salgın sürecinde müşterilerin değişen kullanım alışkanlıklarıyla birlikte artan kapasite ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak tüm önlemleri aldıklarını ve her koşulda en kaliteli iletişim hizmetini sunmak için gerekli tüm yatırımları hayata geçirdiklerini belirtti. Erkan, "Mobil şebekemizi güçlendirmenin yanı sıra salgın sürecinde daha fazla evi fiber internetle buluşturma odağımıza yönelik olarak da çalışmalarımıza hız verdik. Evlerde kaldığımız süre boyunca üstün kalitede iletişim hizmetleri sunmaya devam ederek müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırdık ve Türkiye'yi evlerden hayata bağladık" diye konuştu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde iletişim platformu BiP'in yoğun biçimde kullanıldığına da dikkat çeken Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şu ifadeleri kullandı:

"BiP gelişmiş teknolojik özellikleri ile 17 günlük tam kapanma sürecinde de Türkiye'nin tercihi oldu. 65 milyon dakikalık HD kalitesinde görüntülü ve sesli görüşmenin yanı sıra BiP ile 17 günde iletilen mesaj sayısı 7,5 milyara ulaştı. BiP sunduğu fark yaratan özellikleri ve en önemlisi kişisel verilerin korunmasına yönelik hassasiyetiyle tüm dünyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Dünya çapında 80 milyondan fazla indirilen BiP tüm kullanıcılarına herhangi bir ayrımcılık ya da dayatma yapmadan şeffaf, eşit ve güvenli iletişim fırsatı sunuyor. Kullanıcıların da bu hassasiyetle değerlendirme yapıp BiP'i tercih etmeleri bizi memnun ediyor."