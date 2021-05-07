Tam kapanmada tribünleri dolduran Adana Demirspor ve Giresunspor'a teşvik eder gibi ceza
07.05.2021 00:59
Geçen hafta oynanan maçlarda tam kapanmaya rağmen Adana Demirspor ve Giresunspor taraftarlarının tribünleri doldurması tepki çekmişti. Bu olay sebebiyle iki kulübe 65'er bin TL para cezası verildi. Bu ceza büyük tartışmalara neden olurken, TFF 1.Lig'de şampiyonun belli olacağı pazar günü tribünlerin nasıl olacağı merak konusu oldu.
TFF 1.Lig'de geçtiğimiz hafta Adana Demirspor ve Giresunspor maçında dolu tribünler uzun süre gündemdeki yerini korumuştu. Her iki takımında tribünlere yaklaşık 5 bin taraftar almasının cezası belli oldu.
CEZANIN MİKTARI TARTIŞMA YARATTI
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), pandemi döneminde tribünlerini seyirciyle dolduran ve tepki çeken Adana Demirspor ve Giresunspor'a 65'er bin TL para cezası verdi. Her iki kulübün de yaklaşık 5 bin kişiyi stadyuma almasının ardından verilen bu ceza büyük tartışmalara neden olurken, önümüzdeki haftalarda takımların nasıl bir aksiyon alacağı merak konusu oldu.
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