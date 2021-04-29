Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi - Son Dakika

Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi

29.04.2021 09:25
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi, System.String[]

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge göndermesinin ardından Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde yat ve teknelere olan ilgi yeniden arttı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine 17 günlük tam kapanmayla ilgili genelge göndermesinin ardından Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde yat ve teknelere olan ilgi yeniden arttı.

Bakanlığın yayımladığı genelgede, hafta içi- hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtildi. Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma ile turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası'nda hareketlilik başladı. Bu süreyi evlerinde geçirmek istemeyenler, ilgilerini yeniden yat ve teknelere yöneltti.

Tam kapanma öncesi teknelere ilginin arttığı bir diğer yer ise Muğla'nın Marmaris ilçesi oldu. Marmaris ve turistik kırsal mahallerinde deniz tutkunları, koronavirüs tedbirleri kapsamında yat ve yelkenlilerinde izole yaşamını devam ettiriyor. Sahipleri yurt dışında olan teknelerin kaptan ve personeli ise 17 günlük kapanma öncesi rutin bakım ile temizlik işlerini yapıyor.Tekne kaptanları, tam kapanma öncesi bir yandan da teknelerindeki eksikleri gidermek için hazırlıklara başladı. Tam kapanmayı denizde geçirmeyi planlayanlar, akaryakıt ile çeşitli gıda maddesi takviyelerini yaparken, marina ve limanlarda demirli olarak geçirecekler ise daha rahat hareket edebilecek. Teknedekiler, marinalardaki marketlerden kısıtlı sürede de olsa alışverişlerini yapabilecek.'MARİNALAR GÜVENLİ ORTAM SUNUYOR'Kuşadası'nda marina müdürü Hakan Tellioğlu, özellikle kısıtlamanın başlayacağı perşembeden itibaren yoğunluk beklediklerini belirterek, "Türkiye genelinde marinaların güvenli turizm sertifikası almasıyla birlikte yat ve tekne sahipleri uzun kısıtlama sürelerini apartman daireleri yerine denize yakın bir şekilde geçirmeyi tercih ediyorlar. Bu bağlamda Kuşadası'na da yat ve tekne sahipleri gelmeye başladı. Marinalar insanlara daha güvenli bir ortam sunuyor" dedi.Kuşadası'nda yaşayan tekne sahibi emekli astsubay Mehmet Yıldız (58) ise "Havalar ısındı. Dolayısıyla 17 gün evde oturmamız mümkün değil. Kısıtlamada marinada demirleyen teknemde ailemle birlikte daha güzel vakit geçireceğimi düşünüyorum. Burada teknemin bakımıyla ilgili işlerle uğraşacağım" diye konuştu.'TEKNEDE OLMAYI TERCİH EDERİM'Yaklaşık 30 yıldır Kuşadası'nda yaşadığını belirten Ercüment Atay (65) da "Daha önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında ailece evde kaldığımız için çok sıkıldık. Evde olmaktansa teknede olmayı tercih ederim. Ramazan Bayramı'nı da teknemizde geçireceğiz" dedi.23 metrelik ahşap yat sahibi Ahmet Çetin, tam kapanma öncesi günlük ihtiyaçlarını karşıladığını belirtip, "17 gün teknede kalacağım. Bu sürede teknemin gerekli bakım ve temizliğini yapacağım. Balık tutup dinleneceğim" diye konuştu.30 metrelik gulet tekne sahibi Ethem Erden, "Turist olmayınca artık teknemiz evimiz gibi oldu. 1 yıldır izole yaşamımız devam ediyor. Tam kapanma öncesi hazırlık yapıyoruz. İhtiyaçlarımı karşıladım ve sürdürdüğümüz izole yaşamı tam kapanma ile devam ettireceğiz" dedi.Tur teknesi sahibi Dursun Kalıpçı da "Turizm sezonunun ne zaman açılacağı belli değil. Pandemi döneminde teknede yaşıyorum. Eve gitsem tekneye bakacak kimse yok. Tam kapanma boyunca da teknede kalmaya devam edeceğim. Teknemin bakım ve temizliğini yaparak vakit geçiriyorum" diye konuştu.

?


- Muğla
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi
Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi

Marmaris, Kuşadası, Aydın, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu Öğrencisinin Celal Şengör'e sorduğu soru ve Şengör'ün cevabı sosyal medyada gündem oldu Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket! Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak Son Dakika! Biontech aşısında ilk dozu olanların randevusu geçerli olacak, yeni randevular 6-8 hafta arası olacak "Neden yol vermedin" kavgası! Tekmeler, yumruklar havada uçuştu Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Bir kedicik daha itirafçı oldu: Adnan Oktar bana 3 kez tecavüz etti, yıllarca dayak yedim Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Gizli bölmeye saklanan iki kadın, polis baskınından kaçamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ilçe için talimatı verdi! En büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri başlıyor
Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı Her şeyi önceden planlamış! Thodex vurguncusunun kaçışında gizemli çift detayı         
10:48
Survivor İsmail'den annesinin Survivor İsmail'den annesinin "Yılan" dediği nişanlısına olay gönderme: Kimse ailemden değerli değil         
10:22
Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu         
10:12
Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı         
09:51
Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı         
09:39
17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak?         
09:34
Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar         
07:51
Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı         
07:38
Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek         
01:02
Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler Fatih Altaylı çılgına döndü: Kimsiniz ulan siz serseriler! Mafya bağlantılı pislikler         
23:22
Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu Son Dakika! Bakan Soylu: Thodex'te 2 milyar dolarlık bir bulgu yok, 108 milyon dolarlık bir portföy söz konusu         
22:31
Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü Şarküteride dehşet! Genç kadın, kocasının gözleri önünde öldürüldü         
22:25
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza         
19:23
Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi Canlı yayında olduğunu unutan bir öğretmen vakası daha! Eşiyle özel anlarını bütün öğrenciler izledi         
15:42
Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı Kilosu 40 bin lira! 'Dünyanın en pahalı baharatı' olarak adlandırılan safranda sezon başladı         
15:37
Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş Polis memuru, Esra'yı meslektaşlarının gözü önünde vurmuş         
12:42
Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı Ispanağın fiyatı yüzde 50 düştü, yine de tezgahta kaldı         
11:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2021 11:00:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanmada yat ve tekne ilgisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement