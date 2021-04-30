Tam kapanmada yaylalara ilgi yok - Son Dakika

Tam kapanmada yaylalara ilgi yok

30.04.2021 11:51

Tam kapanmada yaylalara ilgi yok Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmada Trabzon'da yaylalar soğuk hava nedeniyle tercih edilmedi Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'da bazı vatandaşlar bu...

Tam kapanmada yaylalara ilgi yok

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmada Trabzon'da yaylalar soğuk hava nedeniyle tercih edilmedi

TRABZON - Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararının ardından Trabzon'da bazı vatandaşlar bu süreyi genelde köy ve mesire alanlarındaki evlerinde geçirmeyi tercih ederken, yaylalara fazla ilgi gösterilmedi.

Trabzon'un en büyük yaylalarından Düzköy ilçesine bağlı Haçka Yaylası havaların soğuk gitmesi ve henüz yayla göçü başlamadığı için tam kapanma sürecinde sakinliğini sürdürüyor. Pandemi dolayısıyla Haçka Yaylası'na az da olsa gelenler olurken, yaylada evi olanların Ramazan Bayramı ile birlikte yaylaya çıkmaya başlayacağı belirtildi.

Yaylanın az sayıdaki sakinlerinden Turgay Dülger, hava şartları nedeniyle göçlerin yavaş yavaş gelmeye başladığını belirterek "Pandemi dolayısıyla seyrek de olsa gelenler var. Yayla pek de kalabalık değil. Pandemi dolayısıyla geçen sene bayramda çok gelen olmuştu. Dolayısıyla şehirdekiler buraya akın etti. Burada evi hazır olanlar Ramazan Bayramı ile yavaş yavaş gelmeye başlar" dedi.

Veli Ayvaz, ise bu zamanlar yaylanın pek kalabalık olmadığını belirterek "Yaylada bu zamanlarda pek kalabalık olmaz şu an tenha. Kalabalık yok yoğunluk yok gayet sakin" diye konuştu.

Esnaflardan Ali Akpınar ise sezonun henüz açılmadığını ifade ederek, "Buranın eski esnaflarındanız. Henüz sezonu tam olarak açmadık, tam olarak yerleşmedik. Henüz hiçbir şey yok dolayısıyla Ramazan'da yeme içme olmayınca yoğunluk yok. Günübirlik ara sıra gelen oluyor" şeklinde konuştu.

Tam kapanma olmasaydı yaylaya çok sayıda aracın geleceğini ifade eden Hasan Kalkuz da "Yazları sürekli buradayım. Evi olanların bazıları burada. Eğer yasak olmasaydı burada 60-70 araba olurdu. Pandemi öncesiyle sonrası çok farklı. Pandemiden önce buralar hemen hemen dolu idi bu sene pek yok. Buraya genelde İstanbul, Yalova, Adapazarı, Ankara'dan gelen çok olurdu. Ama kapanmada gelen olmadı" ifadelerini kullandı.

Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok
Tam kapanmada yaylalara ilgi yok

Koronavirüs, Ramazan, Pandemi, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanmada yaylalara ilgi yok - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor İspanyollar, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Sevilla'yı elediği maçı bir türlü unutamıyor Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Yıllardır çalışamayan oyuncu Bade İşçil, ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladı: Zor geçiniyorum Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim Alkol yasağı uygulamasında geri adım! Yetkili isim "Hayırlı olsun" diyerek duyurdu İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü İki tırın çarpıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var Kırgızistan ile Tacikistan sınırındaki taşlı kavga son yılların en büyük çatışmasına döndü: En az 13 ölü, onlarca yaralı var 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi
Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak Son Dakika: Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapacak         
13:01
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşılama ve tam kapanma ile vaka sayılarının düşmesini bekliyoruz         
12:49
Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak Son Dakika: Ciro kaybı desteği için başvurular 31 Mayıs gün sonuna kadar e-Devlet üzerinden yapılacak         
12:19
Ara kanama şikayeti olan kadınlar dikkat! Uzman isim Ara kanama şikayeti olan kadınlar dikkat! Uzman isim "Muayene şart" diyor         
12:04
Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü Türkiye onu her 10 Kasım'da Ata'nın huzuruna çıkmasıyla tanımıştı, 97 yaşında koronavirüse yenik düştü         
11:58
Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı Driftli evlilik teklifi bin pişman etti! Gelen cezalar yıldırınca gelin arabasını satılığa çıkarttı         
11:19
Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı Tam 8 bin yıllık! Mağarada bulunan figürler arkeologları heyecanlandırdı         
10:43
Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir         
10:29
Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar         
10:11
Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak         
09:45
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın         
09:43
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 13:35:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanmada yaylalara ilgi yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement