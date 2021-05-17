Tam kapanmadan çıkıp denize koştular - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde tam kapanma sonrası sıcak havayı görenler Taşucu sahilinde denize girdi. Kimileri denize girip güneşlenirken, kimileri de yürüyüş yapıp bisiklete binerek ya da sahilde çocukları ile oynayarak anın tadını çıkardı.

Taşucu sahilinde, 29 Nisan'da saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi, saat 05.00'e kadar süren tam kapanma sonrasında sıcak havanın etkisiyle hareketlilik yaşandı.

Termometrelerin 28 dereceyi gösterdiği ilçede, güneşi görenler sahile koştu. Çocuklar sahilde bol bol oynarken, kimi vatandaşlar kitap okumayı tercih etti, bazıları sahilde oturup denizi seyretti. Tam kapanma sonrasında kimileri denize girip, bol bol güneşin tadını çıkardı.

Denize giren Selen Tatlı, "17 gündür evimizde kapalı kaldık. Bu güzel, güneşli havanın ve denizin tadını çıkartıyoruz. Arkadaşımla denize girip serinleyeceğiz. İnşallah kısa süre sonra bu virüs sona erer, bizler de rahat rahat eğlenmemize devam ederiz" diye konuştu.

Sahilde işletmecilik yapan esnaf Mahmut Yel ise, "Kapanma sonrası sahilimizde az da olsa bir hareketlilik başladı. İnşallah ileri ki günlerde daha iyi olur" dedi.

(Murat Şengi/İHA)