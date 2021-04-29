Tam kapanmanın ardından Balıkesir sınırlarında yol denetimleri başladı - Son Dakika

Tam kapanmanın ardından Balıkesir sınırlarında yol denetimleri başladı

İzmir Çanakkale Karayolunda denetim noktaları oluşturuldu

Yolcu ve sürücülere seyahat izin belgeleri soruluyor

BALIKESİR - Balıkesir'in sınır ilçelerindeki karayollarında tam kapanma uygulamasının başlamasıyla birlikte denetim noktaları oluşturularak şehirlerarası yolculuk yapan araçlar polis ve jandarma ekipleri tarafından denetlendi. Durdurulan araçlara seyahat izin belgesi soruldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale Karayolu Bostancı kavşağı ve Balıkesir Çanakkale il sınırı Mıhlı bölgesinde oluşturulan asayiş denetim noktalarında durdurulan araçlardaki yolcu ve sürücülere seyahat izin belgeleri soruldu. 17 gün boyunca Balıkesir iline giriş ve çıkışların haftanın her günü 24 saat boyunca denetleneceği öğrenildi. Ayrıca oluşturulacak gezici ekipler ile denetimlerin sıklaştırılacağı bildirildi.