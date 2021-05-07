Tam kapanmanın ardından gidenlerin geri gelmesi için 'kademeli dönüş' önerisi yapıldı - Son Dakika

Tam kapanmanın ardından gidenlerin geri gelmesi için 'kademeli dönüş' önerisi yapıldı

07.05.2021 11:33

Koronavirüs salgını nedeniyle 17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanma kararı alınmıştı. Tam kapanmanın ardından ülkenin nasıl normalleşeceği ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuyla ilgili konuşan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, dün 18 Mayıs ile 18 Haziran'ın kritik olduğunu söyledi. Tam kapanmanın sona ereceği 18 Mayıs'a çevrilen gözlerin ardından uzmanlar, sahil kesimine göç eden kişilerin aynı anda dönmesinin bulaş riskini artırabileceğini söyledi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 18 Mayıs ve 18 Haziran'ın kritik olduğunu söylemesinin ardından gözler bu iki tarihe çevrildi.

TERSİNE GÖÇ TEK BİR GÜNE SIKIŞTIRILMAMALI

CNN Türk'ün haberine göre, tam kapanmanın biteceği tarih olan 18 Haziran'da uzmanların en çok üstünde durduğu durum, şehirlerden 3 haftalığına göç edenlerin geri gelmesi. Ceyhan, sözlerinde "Tatile giden insanların, aynı şekilde geri gelmesi bulaş riskini ciddi olarak artıracak" demişti. Nitekim, tam kapanma öncesi özellikle büyükşehirlerde büyük bir yoğunluş yaşanmıştı. Uzmanlar bu tersine göçün 1 güne sıkıştırılmasına karşı çıkıyor.

DÖNÜŞ BİRKAÇ GÜNE YAYILMALI

Bunun için kademeli dönüş tavsiye ediliyor. Dönüş, peyderpey olmalı ve 4-5 güne uzatılmalı. Bu süreçte dönüş yoluna geç çıkacak personel ise idari izinli sayılmalı.

18 HAZİRAN DA KRİTİK

Diğer tüm detaylar için de kademeli açılma tavsiye ediliyor. Tam kapanmanın bitiminden 1 ay sonra, yani 18 Haziran'da kritik. Prof. Dr. Ceyhan konuyla ilgili, "Vaka sayısının azalıp azalmayacağını görüp, ona göre önlem almak için bu tarih çok çok önemli" ifadelerinde bulundu.

Tam kapanmanın ardından gidenlerin geri gelmesi için 'kademeli dönüş' önerisi yapıldı

Mehmet Ceyhan, 18 mayıs, Haziran, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tam kapanmanın ardından gidenlerin geri gelmesi için 'kademeli dönüş' önerisi yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Devlete laf söyleyen kesimdir bunlar: Virüs bitmedi diye laf edenler göç ediyor ne hikmetse. İzin verilmemeliydi buna herkes olduğu yerde kalmalıydı... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Göçe yasak konabilirdi: Herkes evinde bu insanlar tatilde ne güzel yasak bu karaktersizler yüzünden hastalık bitmez !!! Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır

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