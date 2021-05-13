Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor - Son Dakika

Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor

13.05.2021 09:57

Koronavirüs vaka sayılarının 60 binlere çıkması üzerine İçişleri Bakanlığı, bayram sonuna kadar devam edecek olan tam kapanma kararı almıştı. Vaka sayılarının 13 binlere gerilemesinin ardından ise Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrası kontrollü normalleşme dönemine geçileceğini açıkladı. Kulislerden sızan bilgilere göre; 3 aşamalı olarak gerçekleştirilecek olan normalleşme planıyla ilgili merak edilenler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. Kulislere göre 3 aşamalı bir plan bulunuyor. Buna göre ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm bölüm kentlere döneceği tartışılıyor. İşte kulislere yansıyan 3 aşamalı normalleşme planı:

İLK AŞAMA PAZARTESİ SONRASI BAŞLAYACAK

Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI 21.00'DEN SONRA BAŞLAYACAK

Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken eylül, ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.

NORMALLEŞMENİN İKİNCİ AŞAMASI

Planlamanın ikinci aşamasındaki belirlenen tarih ise 31 Mayıs. İkinci aşama adımlarının bu tarihte başlaması bekleniyor. Bu dönemde kafe, restoran, lokanta gibi iş yerleri 22.00'de kapanmaya başlanacak ancak kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranla kullanıma açık olacak.

İKİNCİ AŞAMADA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLMAYACAK

Daha küçük işletmeler, kahvehane ve çay ocağı gibi yerler için valilik üzerinden izin çıkarılacak. Örnek olarak kapınızın önüne masa atarak çalışın denilebilecek. Bu dönem pazar günü de sokağa çıkma kısıtlaması da olmayacak.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA TEMMUZ AYINDA

Üçüncü aşama için işaret edilen tarih temmuz ayı, hayat neredeyse normale dönecek. Düğünler belirli kısıtlamalarla yapılabilecek. Kafe ve restoran gibi yerler ise 23.45'e kadar açık olacak ama yine de kapalı alanlar kullanılamayacak. Dışarısı ise yüzde 50 oranda kullanılabilecek. Nargileciler ve gece kulüplerinin ise açılması beklenmiyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor

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Son Dakika Ekonomi Tam kapanmanın ardından normalleşme, bayram sonrası başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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