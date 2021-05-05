Denizli'de "tam kapanma" sürecinde denetimler sürüyor - Son Dakika

Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kent merkezi ve kara yollarında oluşturulan noktalarda araçlar durdurulup, sürücülere izin belgeleri soruluyor.

Polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerinde kısıtlamaya ve kurallara uymayanlara işlem yapılıyor.

Bu arada Vali Ali Fuat Atik ile İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız da polis uygulama noktasındaki denetimleri yerinde inceledi.