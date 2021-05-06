Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de "tam kapanma" sürecinin yedinci gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın yedinci gününde tedbirlere uyuluyor.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanları ile Aziz Duran Parkı ve Millet Bahçesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentte, polis ve jandarma ekipleri, kısıtlamadan muaf olan sürücülere ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de de İzmit Kent Meydanı, Fethiye Caddesi, Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasındaki Yürüyüş Yolu güzergahı, Yenicuma ile Fevziye Camisi parklarında sessizlik yaşanıyor.

Kentin girişlerinde jandarma ve polis ekiplerinin uygulamaları devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı sessizliğe büründü.

Kentte, kısıtlamaya ilk anlarından itibaren uyan vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Düzce

Düzce'de yaya trafiğinin yoğun olduğu Spor Sokak, Gaziantep ve İstanbul Caddeleri ile Valilik, Cedidiye ve Anıtpark meydanlarında sessizlik hakim.

Polis ekipleri, kentin Sakarya, Zonguldak ve Bolu girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında şehirler arası seyahat kısıtlamasına yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

Bolu

Bolu'nun işlek yerlerinden Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekiyor.

Polis ve jandarma ekipleri, kentin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürüyor.

Karabük

Karabük'te de normal zamanlarda yoğun olan cadde ve meydanlar ile araç trafiğinin oluştuğu bulvarlar boş kaldı. Uygulama noktalarında zaman zaman araç kuyrukları oluşan kentte, polis ve jandarma ekipleri, sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediyor.

Bartın

Bartın'da ise Hükümet Caddesi, Yukarı Çarşı ve Cumhuriyet Meydanı gibi normal zamanlarda işlek olan yerler sessizliğe büründü.

Kentte, kolluk kuvvetleri, cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürüyor.