Samsun ve çevre illerde "tam kapanma" sürecinin sekizinci gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Samsun ile çevre illerde sessizlik sürüyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 29 Nisan'da başlayan ve 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanmanın 8. gününde Samsun'da cadde, meydan ve sahiller boş kaldı.

Vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu kentte, polis ekipleri olası ihlallere karşı sık sık denetim yaptı. Normal zamanlarda yaya yoğunluğu bulunan Cumhuriyet ve Saathane meydanları, Mecidiye Caddesi ile araç trafiği fazla olan Atatürk Bulvarı, İstiklal ve Gazi caddeleri sessizliğe büründü.

Sinop

Kovid-19 tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının ardından Sinop'ta cadde, sokak, park ve sahillerde sessizlik hakim. Kısıtlama dolasıyla emniyet ve jandarma ekiplerince kent genelinde farklı noktalarda yapılan denetimler sürüyor. Ekipler, HES kodu sorgulamasının yanı sıra oluşturulan kontrol noktalarında muafiyet izin belgesi denetimi gerçekleştiriyor.

Kastamonu

Kastamonu'da Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları ile cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, uygulama noktalarında kontrollerine devam ediyor.

Çankırı

Çankırı'da da tam kapanma dolayısıyla kent merkezindeki işlek noktalardan Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı'nda sakin günler yaşanıyor. Polis ve jandarma ekiplerinin il genelinde sürdürdüğü denetimlerde, kurallara uymayanlara para cezası uygulanıyor.

Tokat

Tokat da tam kapanma nedeniyle sessizliğe büründü. Kentin en işlek yerleri olan Cumhuriyet Meydanı, Behzat ve Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda yaya ve araç trafiğinin azaldığı görüldü. Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri yaya ve araçlar üzerinde denetim yaptı. Jandarma ve polis ekipleri uygulamalarına devam ediyor.

Çorum

Çorum'da tam kapanma nedeniyle araç ve yaya trafiğinin azaldığı görüldü. Cadde, meydan, park ve mesire alanlarının boş kaldığı kentte olası ihlallere karşı denetimler devam ediyor. 211 ekip ve yaklaşık 700 personelle yürütülen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olduğunu belgeleyen kişilerin geçmesine izin verilirken, belgesi olmayanlar evlerine yönlendiriliyor.

Amasya

Amasya'da sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek bölgelerinden Şehzadeler Gezi Yolu ve Yavuz Selim Meydanı boş kaldı. Kentte güvenlik güçleri denetimlerini artırırken sık sık vatandaşlara evlerinde kalmaları çağırısında bulunuluyor.

Polis ve zabıta ekipleri, kapalı olması gereken iş yerleri ile paket servis hizmeti veren işletmeleri kontrol etti.