Karadeniz'deki 7 ilde "tam kapanma" sürecinin on birinci gününde sessizlik hakim - Son Dakika

Karadeniz'deki 7 ilde "tam kapanma" sürecinin on birinci gününde sessizlik hakim

10.05.2021 10:32

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sakin bir gün geçiyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt'ta sakin bir gün geçiyor.

İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek tam kapanmanın 11. gününde, Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim.

Kentte Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş, Gazipaşa ve Kunduracılar caddeleri en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Tam kapanmadan muaf olan işletmeler faaliyetlerini sürdürürken, şehirde araç trafiği haftanın ilk günü olması nedeniyle bugün arttı.

Emniyet ve jandarma ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü kentte, bankamatik önlerinde de hareketlilik gözlendi.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir merkezindeki Uzun Sokak'ta başlattıkları altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ordu

Ordu'da tam kapanma sürecinde ana cadde, meydan ve sahil kesiminde sakinlik devam ediyor.

Hafta başı olması nedeniyle banka ve PTT şubeleri önlerinde kuyruk oluşurken, kolluk kuvvetleri zaman zaman vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarıyor.

Öte yandan bazı vatandaşlar da evlerine yakın yerlerdeki market ve fırınlara giderek alış veriş yaptı.

Giresun

Giresun'da da cadde ve sokaklarda sakinlik gözleniyor.

Vatandaşların tam kapanma tedbirlerine uyduğu kentte, emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Giresun Belediyesi ve ilgili kurumlarca, sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için belirli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Rize

Rize'de, Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında bugün kısmi hareketlilik yaşanıyor.

Polis ve jandarma ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu noktalarda dışarı çıkan vatandaşların belgelerini kontrol ediyor.

Artvin

Artvin'de tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklara hakim olan sakinlik devam ediyor.

Kentin en hareketli yerlerinden İnönü, Fevzi Çakmak, Şehit Dursun Acar caddeleri ile Atapark ve Çoruhpark gibi sosyal yaşam alanlarında sakin bir gün yaşanıyor.

Polis ekipleri kentte oluşturdukları kontrol noktalarında denetimlerde bulunarak trafikteki araçların sokağa çıkma izninin olup olmadığını denetliyor.

Bazı vatandaşların alışveriş için market ve fırınlara gittiği gözlemlenirken, belediye ekipleri de trafiğe kapattıkları Cumhuriyet Caddesi'nde altyapı ve çevre düzenlemesi çalışması yürütüyor.

Gümüşhane

Gümüşhane'de normal günlerde yaşamın yoğun aktığı Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri ile 15 Temmuz Zafer Meydanı ve Fatih Parkı'nda düne göre kısmi hareketlilik gözlemleniyor.

Polis ekipleri kısıtlama tedbirlerine ilişkin caddelerde denetimlerini sürdürürken sokaktaki vatandaşlara izin belgesi sorarak kimlik kontrolü gerçekleştiriyor.

Ekipler, ana caddelerin girişlerini bariyerle çevirerek normal zamanda trafik akışının yoğun olduğu noktaları zaman zaman araç trafiğine kapatıyor.

Bayburt

Bayburt'un en işlek noktalarından Tarihi Saat Kulesi çevresi, Cumhuriyet ve Ozulu caddeleri ile Saray Bahçesi'nde sessizlik hakim oldu.

Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan noktalar ile önemli cadde ve meydanlarda devriye görevi yürüten ekipler, yaya, araç ve iş yerlerine yönelik denetimlere devam etti.

Kent merkezinde halkın yoğun olduğu cadde ve meydanlarda, kısıtlamaya uyuluyor.

Karadeniz'deki 7 ilde tam kapanma sürecinin on birinci gününde sessizlik hakim
Karadeniz'deki 7 ilde tam kapanma sürecinin on birinci gününde sessizlik hakim
Karadeniz'deki 7 ilde tam kapanma sürecinin on birinci gününde sessizlik hakim
Karadeniz'deki 7 ilde tam kapanma sürecinin on birinci gününde sessizlik hakim

Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa, Polis, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'deki 7 ilde 'tam kapanma' sürecinin on birinci gününde sessizlik hakim - Son Dakika


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