Tam Kapanmanın ardından uygulanacak ilk kısıtlama başladı - Son Dakika

17 günlük tam kapanmanın ardından yarın sabah 05.00'e kadar uygulanacak olan kısıtlama saat 21.00 itibarıyla başladı. Taksim Meydanı'nda ve İstiklal Caddesi'nde bulunan vatandaşları polis ekipleri megafonlarla uyarırken, megakentin trafik yoğunluğu ise yüzde 20 seviyelerine düştü.

29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de uygulanan tam kapanma bu sabah saat 05.00'de sona erdi. Tam kapanmanın ardından hafta içi her gün saat 21.00 ile 05.00 arasında uygulanacak olan kısıtlamanın ilki bu akşam saat 21.00 itibarıyla başladı. Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalardan itibaren vatandaşlar evlerine dönmeye başladı. Kısıtlama öncesinde Taksim ve İstiklal Caddesi'nde bulunan yoğunluk gözle görülür şekilde azalırken, polis ekipleri megafonlarla vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı. Öte yandan, kısıtlama öncesinde yüzde 63 seviyelerine ulaşan trafik yoğunluğu kısıtlamanın ilk dakikalarından itibaren azalarak yüzde 13 seviyelerine geriledi. Aynı şekilde metrobüslerde de yoğunluğun azaldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulduğu görüldü. Gece kartalları metrobüse binen ve inen yolculara kimlik kontrolü yaparak, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması konusunda uyarılarda bulundu. - İSTANBUL