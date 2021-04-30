Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 Milyar TL'yi bulacak - Son Dakika

Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 Milyar TL'yi bulacak

30.04.2021 10:53
Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 Milyar TL'yi bulacak, System.String[]

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, on yedi günlük kapanma sürecinin reel sektörde küçük ve orta ölçekli işletmeleri negatif etkileyeceğini ve bunun maliyetinin ortalama 20-25 milyar TL'yi bulacağını söyledi.

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, yapılandırmayla ilgili sicil affının gelmesi, kira stopajının birkaç ay sıfırlanması, SGK priminin yıl sonuna kadar ötelenmesi, KGF indirim desteğinin sürmesi ve özellikle yeni bir KGF destekli kredi paketinin acilen sunulması gibi kapanmanın yaratacağı dezavantajları ortadan kaldıracak önerilere vurgu yaparak, " Önümüzü görmekte zorlanıyoruz ama mücadelemize de devam ediyoruz. Bu kapanmalarla ilgili bizim beklentimiz somut önerilerin gelmesi yönünde" dedi.

"Tüm koşullar sağlanır ve vaka artış hızında bir yavaşlama söz konusu olursa daha iyi bir tablo göreceğimizi umut ediyorum"

İhracat performansıyla yılın ilk çeyreğindeki %17'lik artışın nasıl sürdürülebileceği ve küresel anlamdaki çözümleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Önel;"Tabii burada özellikle aşılamanın hız kazanması çok önemli bir etken. Avrupa'nın ihracat ana pazarlarına baktığımız zaman özellikle İngiltere ve Almanya'nın bu sorunu biraz daha atlatmış olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunlar bizim için pozitif gelişme ama diğer taraftan da bizim de aşılanma hızımızı biraz daha arttırmamız lazım. Çünkü pandemi kaynaklı kısıtlamalar üretime, imalatve ihracat rakamlarına maalesef ki olumsuz yansıyacaktır. Fakat tüm koşullar sağlanır ve vaka sayısı artış hızında bir yavaşlama söz konusu olursa daha iyi bir tablo göreceğimizi umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında iç talepte yılın ikinci yarısından sonra toparlanma yaşanacağı ile ilgili öngörülerine de yer veren Önel; "Enflasyon oranlarında bir düzeltme söz konusu olursa, kısa çalışma ödeneğinin bitmesine bağlı olarak piyasalar biraz daha açılırsa, ücretsiz izinlerden çalışanlarımız geri dönerse iç talepte ve satın alma gücünde bir hareketlenme bekliyorum." dedi.

Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 Milyar TL'yi bulacak

Sosyal Güvenlik Kurumu, İstanbul, İhracat, Kredi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Ekonomi Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 Milyar TL'yi bulacak - Son Dakika Ekonomi


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