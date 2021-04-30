Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı - Son Dakika

Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı

30.04.2021 16:04

Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı Tam kapanma öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı.

Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı

İSTANBUL - Tam kapanma öncesinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşanan yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Kararın uygulandığı ilk gün peronların boş kaldığı görülürken, vatandaşlar seyahat izin belgesi almanın zorluğundan yakındı.

Dün akşam saat 19.00'da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma kararı öncesi, İstanbul'un birçok noktasındaki yoğunluk yaşanmıştı. Yasak başlamadan memleketlerine gitmek isteyenler ise 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etmişti.

Tam kapanmanın ilk gününde ise otogardaki peronların boş kaldığı görüldü. Seyahat izni olan az sayıda vatandaş, otogara gelerek otobüslerini bekledi.

İzin almada zorlandığını belirten Yılmaz Aslan, " Batman'da tekstil işi ile uğraşıyorum. İş bağlamak İçin geldim. Yasaklar başladı, gitmeye zaman bulamadım. Dün akşamdan beri bir e-devletten, bir de 199'u aradım seyahat izin belgesi almak için ve dünden beri arıyorum. Yatmadım sabaha kadar aradım ulaşamadım. E-devlet de kitlenmiş, hiçbir şekilde izin alınamıyor. İkametim Batman'da olduğu için izin alıp gidiyorum" ifadelerini kullandı.

"Bu izini kolaylaştırıp verseler vatandaş gidecek"

Yazıhanede çalışan Hasan Efe ise, "İzin alamayan vatandaşlar burada kalıyor ve sıkıntı yaşıyor. Kimisi inşaatta çalışmış çıkmış memleketine gidemiyor. Kimisi gurbetçi ama burada kaldı gidemiyor. Bu izini kolaylaştırıp verseler vatandaş gidecek. Bugün yoğunluk o kadar yok dün ve önceki gün daha yoğundu. Ama burada yoğunluk yine var çünkü insanlar gidemiyor" diye konuştu.

"Dünkü yoğunluk bitti"

Yoğunluğun azaldığını söyleyen Burhan Erdem, "Bugün sakin, dünkü yoğunluk bitti. Şuan sakin sadece izinli olanlar gidiyor. İzinli olmayanları gönderemiyoruz yasak zaten. Bugün yarın izinliler gider sonra o da biter" ifadelerini kullandı.

Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı
Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı

Pazartesi, 15 Temmuz, İstanbul, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tam kapanmanın ilk günü 15 Temmuz Demokrasi Otogarı boş kaldı - Son Dakika


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