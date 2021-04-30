Tam kapanmanın ilk gününde, D-100 Karayolu'nda denetim kuyruğu - Son Dakika

Tam kapanmanın ilk gününde, D-100 Karayolu'nda denetim kuyruğu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda, tam kapanmanın ilk gününde yapılan denetimler sebebi ile uzun araç kuyrukları oluştu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, dün saat 19.00 itibari ile başlayan tam kapanma kapsamında, Kocaeli'de polis ve jandarma ekipleri kent genelinde denetim yapıyor. Ekipler tarafından kısıtlama saatinde evlerinde olamayan vatandaşların muafiyet belgeleri kontrol ediliyor. Tedbirler kapsamında Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak kontroller yapıyor.

Gerçekleştirilen denetimler sebebiyle, D-100 Karayolu'nda yoğunluk oluştu. Kurulan denetim noktalarında D-100 Karayolu'nun Ankara ve İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.