Tam kapanmanın ilk pazarına vatandaşlardan yoğun ilgi - Son Dakika

KONYA'da tam kapanma sonrası ilk defa kurulan pazarlarda yoğunluk oluşturdu, tezgahlarda meyve ve sebze kalmadı.

Tam kapanma sürecinde, 81 ilin valiliğine gönderilen 'pazar yerleri' genelgeyle Konya'da bugün ilk pazar kuruldu. Saat 10.00'da kurulan semt pazarlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Pazarda görev yapan polis ekipleri de maske ve mesafe kuralları uyarısında bulundu.Sosyal mesafeli tezgahlarda kısıtlamanın bitmesine 2 saat kala sebze ve meyveler tükendi.