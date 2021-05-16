Tam kapanmanın son gününde başkentte denetimler devam ediyor - Son Dakika

Başkentte tam kapanma döneminin son gününde denetimler devam ediyor.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, ülke genelinde 29 Nisan saat 19.00'da başlayan tam kapanma dönemi yarın saat 05.00 itibarıyla sona erecek.

Tam kapanmanın başlamasıyla Ankara'da denetim faaliyetlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, kapanmanın son gününde de mesailerine devam etti.

Kentin özellikle işlek yerlerinde kontrol noktaları oluşturan polisler, vatandaşların istisna kapsamında yer alıp almadığını ve izin belgelerini denetledi.