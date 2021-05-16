Tam kapanmanın son gününde turistler sahile akın etti - Son Dakika

ANTALYA'nın Konyaaltı Sahili'nde tam kapanmanın son gününde kısıtlamadan muaf yabancı turistler, aileleriyle denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

Tam kapanmanın bitmesine saatler kala Antalya'da kısıtlamadan muaf olan yabancı turistler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Hava sıcaklığının 22, deniz suyu sıcaklığının 22,5 derece ölçüldüğü kentte turistler sahilin keyfini çıkardı. Turistler sahilde güneşlendikten sonra denizde zaman geçirdi.Kısıtlama nedeniyle kent genelinde polis ekipleri kavşaklarda ve ana yollarda uygulama yaparak sokağa çıkmak için gerekli izin belgelerini kontrol etti. Tam kapanmanın son gününde turizm kenti Antalya'da sessizlik hakim oldu.