Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı'ndan 100 bin araç geçti - Son Dakika

Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı'ndan 100 bin araç geçti
30.04.2021 11:38
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı'ndan 100 bin araç geçti Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tam kapanmaya 2 gün kala Ankara ve İstanbul yönünde 100 binden fazla araç geçiş yaptı.
Tam kapanmaya 2 gün kala Bolu Dağı'ndan 100 bin araç geçti
BOLU - Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde tam kapanmaya 2 gün kala Ankara ve İstanbul yönünde 100 binden fazla araç geçiş yaptı.
Edinilen bilgiye göre, Türkiye genelinde korona virüsle mücadele kapsamında getirilen tam kapanma kararının ardından Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı. Kapanmanın başladığı 29 Nisan saat 19.00'a kadar Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu'nda 2 gün boyunca yoğun trafik oluştu.
Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden Çarşamba ve Perşembe günlerinde 100 binden fazla araç geçiş yaptı.
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