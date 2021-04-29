TAM KAPANMAYA 6 SAAT KALA TRAFİK YOĞUNLUĞU: 13.00'DA YÜZDE 65 -1 YENİBOSNA - Son Dakika

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararına 6 saat kala D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. İBB verilerine göre ise trafik yoğunluğu saat 13.00 itibariyle yüzde 65 olarak ölçüldü.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı sonrası İstanbul'un bir çok noktasında sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu. 29 Nisan 2021 Perşembe saat 19.00'dan, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanmaya 6 saat kala yoğunluk artmaya devam ediyor.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda her iki yönde trafik durma noktasına geldi. Kapanma kararının ardından şehir dışına çıkacak sürücülerin normal günlere nazaran trafikte yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi. İBB'nin trafik verilerine göre ise saat 13.00 itibariyle de yoğunluk yüzde 65 olarak ölçüldü.