Tam kapanmaya geçilecek mi? 2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek - Son Dakika

Tam kapanmaya geçilecek mi? 2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek

15.04.2021 10:53

İki hafta boyunca uygulanacak kısmi kapanma süreci sonrası vaka sayıları istenilen düzeye gelmezse Ramazan bayramında komple sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. Şehirler arası seyahatin ise tamamen duracağı düşünülüyor.

Türkiye'de geçen 24 saatte 310 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 62 bin 797 kişinin testi pozitif çıktı, 279 kişi hayatını kaybetti. Günlük vakaların 60 bini geçmesi üzerine kısmi kapanmaya gidildi. Ancak şimdi masada kritik Ramazan bayramı kararı var. Vakalar eğer istenilen seviyeye düşmezse bayramda tam kapanma gündemde...

İKİ HAFTALIK SÜREÇ TAKİP EDİLECEK

Kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs yasaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki hafta boyunca kısmi kapanma olacağını söyledi. Eğer vaka sayıları beklenilen seviyeye inmezse yeni kısıtlamaların gelebileceğini aktardı. Bunun ardından ne gibi yasakların uygulamaya konulabileceği merak konusu oldu.

KOMPLE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANABİLİR

İki haftalık kısmi kapanma sürecinde durum daha da kötüye giderse bayramda komple sokağa çıkma yasağı uygulanması bekleniyor. Şehirler arası seyahatin ise tamamen duracağı düşünülüyor. Böylelikle akraba, eş dost ziyaretlerinin önüne geçilerek virüsün yayılımının yavaşlatılması hedefleniyor.

KISMİ KAPANMADA UYGULANAN TEDBİRLER

  • Hafta sonu sokak kısıtlaması sürerken, hafta içi sokak kısıtlaması saatleri akşam 19:00 sabah 05:00 olarak güncellendi.
  • Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek.
  • 65 yaş üstü 18 yaş altı toplu taşıma sınırlaması yeniden getirildi.
  • Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle sürecek.
  • Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecek.
  • Lokanta ve benzeri işletmeler Ramazan boyunca paket sistemine geçecek.
  • Kına, düğün, genel kurul gibi bütün toplantılar bayram sonrasına kadar ertelendi.
  • Oteller sadece kendi müşterine hizmet verebilecek.
  • Konaklama tesisleriyle, evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştiremeyecek.
  • Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.
  • Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek.
  • Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.
  • Toplu taşımada, oturma kapasitesi % 50 ile sınırlandırılacak.

Tam kapanmaya geçilecek mi? 2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek
Son Dakika: 2 haftalık 'kısmi kapanma' başladı! Bu 10 yeni tedbire dikkat Son Dakika: Türkiye'de 14 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 279 kişi vefat etti, 62 bin 797 yeni vaka tespit edildi

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Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Tam kapanmaya geçilecek mi? 2 haftalık süreç bayramı nasıl geçireceğimizi belirleyecek - Son Dakika


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