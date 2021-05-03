TAM KAPANMAYA RAĞMEN HAFTANIN İLK GÜNÜ TRAMVAY DURAĞINDA YOĞUNLUK YAŞANDI - Son Dakika

TAM kapanmanın 4'üncü günü olan haftanın ilk gününde, iş yerlerine gitmek isteyenler, Cevizlibağ Atatürk Öğrenci Yurdu Tramvay İstasyonu'nda yoğunluk oluşturdu. Kısıtlama nedeniyle sefer sayılarınında da azaltılması, tramvaya binmek isteyenlere zor anlar yaşattı.

Öte yandan aynı bölgede araç trafiğin de azalma yaşandı. İBB'nin trafik uygulamasına göre sabah saatlerinde Cevizlibağ'da trafik yoğunluğu yüzde 20 oldu. Minibüs şoförü Bekir Alyan, 'Herkes dışarıda, tam kapanma bu değil bence. Tramvay da çok yoğun dedi.

'BİR KURAL VARSA UYMAK ZORUNDAYIZ

Tramvayda yolculuk yapan Mehmet Sever 'Tıka basa değil ama bayağı yoğundu. 15 dakikada bir gelmesinin de etkisi var. Kısıtlamanın bu şekilde olmasını beklemiyordum. Eğer bir kural varsa uymak zorundayız yoksa nasıl atlatacağız bu işiö şeklinde konuştu.