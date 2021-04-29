Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu - Son Dakika

Tam kapanmaya saatler kala 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu
29.04.2021 13:55
Tam kapanmaya saatler kala binlerce vatandaş yollara düşerken, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi.
Tam kapanmaya saatler kala binlerce vatandaş yollara düşerken, 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik durma noktasına geldi.
Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulamaya konulan 17 günlük tam kapanmaya saatler kala binlerce kişi yollara düştü. Kısıtlamayı başka kentlerde geçirmek isteyen vatandaşlar, 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Ankara-Kırıkkale yönünde uzun araç kuyrukları oluşurken, Ankara istikametinde yoğunluğun olmadığı görüldü. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikteki araçlar tampon tampona ilerledi. Trafik yoğunluğu drone ile de havadan görüntülendi. - KIRIKKALE
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