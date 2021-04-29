Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı - Son Dakika

Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı

İSTANBUL - Türkiye'de artış gösteren korona virüs vakalarının ardından ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar Caddebostan Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak çimlerde oturması dikkat çekti. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs hastalığında vakaların artış göstermesiyle ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine 17 gün boyunca ara verecek. Bu akşam saat 19.00'da başlayacak olan kısıtlama öncesi İstanbul'da bazı vatandaşlar şehri terk ederek Anadolu'ya göç ederken bazı vatandaşlarsa İstanbul'da kalmayı tercih etti. Şehri terk etmeyen İstanbullular güneşli havanın da etkisiyle kısıtlamaya saatler kala sahillere akın etti. Caddebostan Sahili başta olmak üzere İstanbul sahilleri doldu taştı.

Caddebostan sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştu

Caddebostan Sahili'nde oluşan yoğunlukta bazı vatandaşlar salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise banklarda sosyal mesafeyi unutarak sohbet etti. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların maskesiz olması dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların 17 günlük tam kapanmadan saatler önce sahillere akın etmesiyle sahil yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.