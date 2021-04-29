Tam kapanmaya saatler kala feribot iskelesinde yoğunluk oluştu - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bugün başlayacak tam kapanma öncesinde vatandaşlar, yollardaki yoğunluğun ardından feribotta da yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan 17 günlük tam kapanma öncesi vatandaşlar, şehir dışına çıkabilmek için feribotları da tercih ediyor. Bazı vatandaşlar şehrin gürültüsünden ve stresinden uzaklaşabilmek için adeta kaçmak için yola çıkarken, bazı vatandaşların da mecburiyetten yolda olması Eskihisar Feribot İskelesi'nde uzun kuyruklar oluşturdu.

"Tam kapanma bize tatil gibi geldi"

İnsanların çok sıkıldığını ve İstanbul'dan kaçtıklarını söyleyen Havva Yücebaş, "Ben neredeyse 2 senedir evdeyim. Sıkıldım, torunlarımı da aldım kaçıyorum. Tam kapanma öncesi devamlı evdeydim. Çok sıkıldık. Sadece alışveriş yapıp, bir yürüyüş eve dönüyordum. Ama millet maşallah tazı gibi geziyor. Bu tam kapanma bize tatil gibi geldi. 3-5 gün kaçarak değerlendirmek istedik. Gerçekten çok bunaldık. Aslında bu kadar yoğunluk olması doğru değil. Ama bizim gideceğimiz yer gerçekten çok sakin ve güvenli olduğu için gidiyoruz. Çünkü buradan gidenler Allah korusun hastaysa gittikleri yerlere bulaştırabilirler. O açıdan tehlikeli. Otobüs terminalleri falan çok doluydu. Biz kendi aracımızla gittiğimiz için, gittiğimiz yerde doktor falan var, sürekli kontrol altında olacağız, bir de Allah'a çok şükür kendimizden çok eminiz. İnşallah hayırlısıyla gideriz. Gerçekten bunaldım ben artık. Ruh sağlığım bozuldu. Kızları da eve kapattım, küçücük onlar, 17-18 yaşında" dedi.

"Buna tam yayılma diyelim"

Kendisinin Yalova'da oturduğunu bu yüzden mecburi olarak yolda olduğunu belirten Şehmuz Solmuş ise, tam kapanma ile birlikte Yalova'nın nüfusunun 250 binden 1 milyona çıktığını dile getirdi. Solmuş, Buna tam kapanma demeyelim de tam yayılma diyelim. Bütün Türkiye'ye yayalım. Zaten kapanabilseydik bu korona olmazdı. Kapanmayı vatandaşlar olarak biz beceremiyoruz. Şu anda ülkenin bir numaralı yeri İstanbul korona virüs bakımından, biz İstanbul'u bütün ülkeye dağıttık. Bu da bütün ülkeye korona virüsün yayılması demek. Ama insanlar da haklı. Yapacak bir şey yok, havalar sıcak, evde otura otura sıkıldılar. Gittikleri yerde bari tedbirlerini alsınlar. Gittikleri yerde millete bulaştırmasınlar. Başka diyecek bir şey yok" diye konuştu.

"Herkes bir yerlere kaçıyor, ben de kaçıyorum"

Kararın çok ani alındığını ve insanların bocaladığı için bu şekilde yoğunluk oluştuğunu söyleyen Münere Gülbahar da, "İnsanlar kaçıyor, ne olabilir ki? Herkes bir yerlere kaçıyor. Onun için insanlar annesinin, babasının yanına gidiyor. Ben şahsen anne ve babamın yanına gidiyorum. Ben de kaçıyorum maalesef. Bu kadar yoğunluk hiç doğru bir hareket değil. Karar çok ani alındı. Herkes bir anda bocaladı, ne yapacağını bilemedi. O yüzden bu kadar yoğun" şeklinde konuştu. - KOCAELİ