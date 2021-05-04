Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika

Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor

04.05.2021 17:39

Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor Elazığ'da süren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle mesaiye gidenlerin özel araçlarını kullanmasıyla başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle, polis ekipleri tüm araçları teke tek kontrol etmeye başladı.

Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor

ELAZIĞ - Elazığ'da süren 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında özellikle mesaiye gidenlerin özel araçlarını kullanmasıyla başlayan trafik yoğunluğu nedeniyle, polis ekipleri tüm araçları teke tek kontrol etmeye başladı.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlama nedeniyle kent genelinde güvenlik güçleri belirlenen yerlere yaya ve uygulamalı noktaları kurarak kontrol çalışması yürütüyor. Özellikle işe gitmek zorunda kalanların özel araçlarını tercih etmesiyle trafikte yaşanan yoğunluk nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler denetimleri arttırdı. Başta kent merkezi ve ana yollar olmak üzere bir çok noktada tedbir alan polis ekipleri, araçları tek tek durdurup sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kontrolleri yapıyor. Şuana da kadar ciddi bir olumsuzluğun yaşanmadığı kentte, kısıtlamayı ihlal eden bazı kişiler hakkında da para cezası kesilerek yasal işlemler yapıldığı bildirildi.

Nöbetten çıktığını ve evine gittiğini belirten vatandaşlardan Ahmet Balcı "Denetimlerden memnunuz. Olması da gerekiyor. Yoksa herkes dışarı çıkıyor" dedi.

Denetimlerin iyi olduğunu aktaran vatandaşlardan Mehmet Yılmaz ise, "Normalde çarşıya gelmiyoruz. İşim var diye geldim. Normalde evdeyiz" diye konuştu.

Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor
Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor

Koronavirüs, Elazığ, Polis, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kent tehlikede Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler Dersim olayları için Dersim olayları için "Katliam" ifadesini kullanan CHP'li vekili kendi partilileri topa tutuyor Uyuşturucu parası isteyen oğlunu, av tüfeği ile vurdu Uyuşturucu parası isteyen oğlunu, av tüfeği ile vurdu Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi! 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı 'Şikayet iddiası' başını yaktı! Belediye Başkanını şikayet eden Başkan yardımcısı görevden alındı Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi Baba ve oğlu arazide öldürüldü! Cinayetin nedeni şaşkına çevirdi

Son Dakika Haberleri
17:44 Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı
17:33 Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı
17:31 Borcu olan restorana hamam böcekleriyle saldırı düzenlediler
16:59 Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!
16:57 Osmaniye'de kısıtlama kurallarını hiçe sayan kalabalığa polis müdahalesi
16:48 Uğur Şahin'den müjde: Daha uzun süre dayanan korona aşısı için geri sayım başladı
16:42 Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi
16:35 GS TV, bu kez Burak Yılmaz'ın gollerine sansür uyguladı
16:31 Akıma uyan Haluk Levent'in gençliği, Yılmaz Morgül'e benzetildi!
15:58 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu
Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı Sosa'nın paylaşımına Pelkas'tan yorum geldi, taraftarlar kayıtsız kalamadı         
17:45
Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı Satın aldığı cihaz bozuk çıkan şahıs, kurşun yağdırdı         
17:33
Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden oyun Uğur Güneş'in, yeni dizisi için yeni imajı dikkat çekti Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden oyun Uğur Güneş'in, yeni dizisi için yeni imajı dikkat çekti         
17:27
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
17:11
Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro! Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı için Milan devreye girdi: Transfer için teklif 50 milyon euro!         
16:59
Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi Aç ve susuz kalmayı deneyen YouTuber'dan acı haber! Yaşamını yitirdi         
16:43
Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi Roma, Tottenham'dan kovulan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi         
16:29
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu İçişleri Bakanlığı'ndan 'Sigara satışı' tartışmalarına cevap gecikmedi: Tamamen dedikodu         
15:59
Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti Hindistan'da ilginç olay! Seçim zaferi için verdiği sözden dönmedi, dilini kesti         
15:49
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum         
15:34
Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı Aynur Aydın'ın 20'li yaşlarına ait fotoğrafı, sosyal medyayı salladı         
15:28
İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor İBB Mezarlık Dairesi'den 'Ölüm raporu' çıkışı: Bize gelen ölüm raporlarında koronavirüs yazmıyor         
15:13
Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi Dünyaya en çok zarar veren bilim insanı! Onlarca insanın ölümüne sebep oldu, Ozon'u deldi, kendi icadı yüzünden can verdi         
15:07
İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ekrem İmamoğlu için soruşturma iddiasına ilişkin açıklama         
15:05
Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler Tam kapanma sürecinde yaşanan görüntü 'yok artık' dedirtti: Denize açılıp, çıplak poz verdiler         
14:42
Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım Kazada ölen eşinin ardından ilk kez konuştu: Hukuk mücadelesi başlatacağım         
14:19
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 17:56:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanmaya sıkı denetim...Araçlar tek tek kontrol ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement