Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi - Son Dakika

Türkiye genelinde koronavirüs hasta sayılarını düşürmek için uygulanan ve hasta sayılarının düşmesini sağlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ihlal edildiği görüntüler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir yolcu otobüsündeki görüntüler dikkat çekti. Söz konusu görüntülerde genç bir grubun sosyal mesafe ve maske kurallarını sayarak eğlendiği görülüyor.

Dans ettikleri anları cep telefonu kamerasıyla da kaydeden gençler, eğlence anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

Kısıtlamaların ihlal edildiği bir diğer görüntü işse İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan parktan geldi. Parkta toplanan bir grup, doğum günü kutlaması yaptı. Tam kapanma kurallarını ihlal eden gruptakilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.