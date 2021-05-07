Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi - Son Dakika

Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi

07.05.2021 11:50

Koronavirüs vaka ve vefat sayılarının artmasıyla birlikte İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma kararı almıştı. Karara uyan vatandaşlar kadar, kısıtlama kurallarını hiçe sayanlar da ne yazık ki mevcut. İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını yok sayan bir grup gencin, yolcu otobüsü diskoya çevirdiği anlar kamera kayıtlarına yansıdı.

Türkiye genelinde koronavirüs hasta sayılarını düşürmek için uygulanan ve hasta sayılarının düşmesini sağlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ihlal edildiği görüntüler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki bir yolcu otobüsündeki görüntüler dikkat çekti. Söz konusu görüntülerde genç bir grubun sosyal mesafe ve maske kurallarını sayarak eğlendiği görülüyor.

Dans ettikleri anları cep telefonu kamerasıyla da kaydeden gençler, eğlence anlarını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

Kısıtlamaların ihlal edildiği bir diğer görüntü işse İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan parktan geldi. Parkta toplanan bir grup, doğum günü kutlaması yaptı. Tam kapanma kurallarını ihlal eden gruptakilerin sosyal mesafe kuralını hiçe sayıp, maske takmadıkları görüldü.

MİNİBÜSÜ 'MASKESİZ-MESAFESİZ' DİSKOYA ÇEVİRDİLER
MİNİBÜSÜ 'MASKESİZ-MESAFESİZ' DİSKOYA ÇEVİRDİLER
Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi
Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi
Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi - Son Dakika


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