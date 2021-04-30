Tam kapanmayı "bahar temizliği gibi görün" önerisi - Son Dakika

Tam kapanmayı "bahar temizliği gibi görün" önerisi

30.04.2021 18:13

Tam kapanmayı "bahar temizliği gibi görün" önerisi Uzman Psikolog Büşra Uysal: "Bunu hapis olarak görmek yerine fırsata çevirebiliriz" "Sadece fiziksel açıdan değil psikolojik açıdan da bahar temizliği olarak bakmalıyız" Uzman Psikolog Büşra Uysal, çoğu insanın 17 günlük kapanmayı hapis...

Tam kapanmayı "bahar temizliği gibi görün" önerisi

Uzman Psikolog Büşra Uysal:

"Bunu hapis olarak görmek yerine fırsata çevirebiliriz"

"Sadece fiziksel açıdan değil psikolojik açıdan da bahar temizliği olarak bakmalıyız"

MERSİN - Uzman Psikolog Büşra Uysal, çoğu insanın 17 günlük kapanmayı hapis olarak gördüğünü belirterek, "Bunu hapis olarak görmek yerine fırsata çevirebiliriz. Bu olayı küçük bir bahar temizliği gibi görebiliriz. Sadece fiziksel açıdan değil psikolojik açıdan da bahar temizliği olarak bakmalıyız" dedi.

Dün başlayan 17 günlük tam kapanmada vatandaşların kendilerini rahatlatmak için neler yapması gerektiğiyle ilgili İHA muhabirine konuşan psikolog Büşra Uysal, 17 günlük kapanmanın her zaman yaşanılan bir durum olmadığını söyledi. Bu yüzden bazı vatandaşların durumun şokunu yaşadığını kaydeden Uysal, "Biz bu sürece aslında yeni başlamadık. Yani hafta sonları da olsa kapanlara hepimiz az çok hakimiz. Bu biraz daha uzun süreç. Aslında ilk eve kapanmalarda insanlar bunu çok güzel karşılıyorlardı. Yeni aktiviteler yapıyorduk, birbirimizle iletişimimiz geliştirmeye çalışıyorduk ama zaman geçtikte bu biraz daha yorgunluğa döndü. Sadece fiziksel değil psikolojik yorgunlukta yaşanmaya başlandı. Bu süreçte de biz yeni hobiler edinebiliriz. Sevdiğimiz, evimizin içinde birlikte yaşadığımız insanlarla iletişimimiz geliştirebiliriz ve aynı zamanda aslında kendimize de vakit ayıracağız. Bu durumlarda spora ağırlık vermeliyiz. Günlük rutinlerimizi çok bozmamaya çalışalım. Bu dönemde internet bağımlılığı artacak. Erken kalkmaya çalışalım, erken yatmaya çalışalım, sağlıklı beslenmeye çalışalım ki rutin bir süreç yaşayalım. Böyle yaparsak eğer 17 gün sonunda da daha az efor sarf etmiş, normale dönerken daha adapte olacağız" şeklinde konuştu.

"Evde iletişim kurarken çok dikkat etmemiz gerekiyor"

Bu dönemde sürekli aynı evin içinde olunacağından bazı istenmeyen olayların da olabileceğine dikkat çeken Uysal, şöyle devam etti:

"Bu yüzden kendimize de biraz zaman ayırmamız gerekiyor. Güne hep planlar yaparak başlayabiliriz. Yani erken kalkıp spor yapıp ardından kitap okuyabiliriz. İnternette de vakit geçireceğiz ama çok uzun tutmadan bunu yapmalıyız. Çeşitli hobiler edinebiliriz. İletişim burada çok önemli. Evde iletişim kurarken çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok fazla bir arada vakit geçirdiğimizde tartışma oranımız aslında artmaya başlıyor. İletişim kurarken en önemli konu karşı tarafından ihtiyacı ney benim ihtiyacım ney biraz bunlara odaklanmak gerekiyor. Tartışmalar başlarken yüksek başlayınca direk kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz ve onu empoze etmeye çalışıyoruz. Empoze etmek yerine karşı tarafı biraz daha dinleyip, ihtiyacı anlamak çok daha önemli hale geliyor."

"Hapis olarak görmek yerine fırsata çevirebiliriz"

Çoğu insanın bu dönemi hapis olarak gördüğünü kaydeden Uysal, "17 gün ne yapacağız, çok bıktık, çok sıkıldık, nasıl bunu atlatacağız diye düşünüyor. Haksızlar mı tabiki de haklılar ama bu olağanüstü bir dönem. Bunu hapis olarak görmek yerine fırsata çevirebiliriz. Bu olaya küçük bir bahar temizliği gibi görebiliriz. Sadece fiziksel açıdan değil psikolojik açıdan da bahar temizliği olarak bakmalıyız. Bu dönemde evimizi düzenleyebiliriz, kafamızı dinleyebiliriz, yaza kendimizi biraz daha hazırlayabiliriz. Bu döneme biraz daha rahatlama olarak bakarsak sürece daha rahat aşabiliriz" diye konuştu.

Tam kapanmayı bahar temizliği gibi görün önerisi
Tam kapanmayı bahar temizliği gibi görün önerisi
Tam kapanmayı bahar temizliği gibi görün önerisi
Tam kapanmayı bahar temizliği gibi görün önerisi

İhlas Haber Ajansı, Empoze, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Tam kapanmayı 'bahar temizliği gibi görün' önerisi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı Son Dakika: Çin aşısının tedarikinde sorun çıktı, Bakan Koca nedenini anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medyada gündem olan çıkış: En kötü ihtimalle Türkiye'deyim Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu 2 fenomen, yüzlerine yaptıkları maske makyajıyla pasaportlarından oldu Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek
Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var         
19:17
Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış Fenerbahçe'nin 'kural hatası' iddialarına Selçuk Dereli'den yanıt: Tamamen yanlış         
18:14
Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti Nezen Germiyen cinayetinin şüphelisi Ahmet Taşkın hakkında tüyler ürperten itiraf! Stüdyo buz kesti         
17:55
Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var         
16:26
Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı         
16:01
Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük         
15:48
Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi Taş ve sopalar havada uçuştu! Yıkım işçileri ile gürültüden rahatsız olan vatandaş birbirine girdi         
15:40
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm Tüm aile bireylerinin ölümünü gören abla isyan etti: Yeter artık ölü yüzü gördüğüm         
13:45
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak         
10:54
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 19:25:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tam kapanmayı "bahar temizliği gibi görün" önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement